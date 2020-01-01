Без макияжа: 51-летняя Дженнифер Энистон выглядит моложе своих лет

Американская актриса Дженнифер Энистон впечатлила фанатов своим внешним видом.

51-летняя Дженнифер Энистон выглядит моложе своих лет gettyimages.com

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Популярная актриса Дженнифер Энистон на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала без макияжа. На кадре знаменитость позирует в белой майке и с распущенными волосами. В руках у звезды продукция бренда, который производит различные БАДы для продления молодости. Как оказалось, Энистон в этой компании заняла должность креативного директора, о которой мечтала на протяжении нескольких лет.

Стоит отметить, что актриса не стесняется показывать свою естественную красоту, публикуя фото без фильтров и косметики. Хотя это ей и не нужно, ведь Дженнифер всегда выглядит сногсшибательно, будь то ковровая дорожка или повседневный образ.

Поклонники восторгаются ее стройной фигурой. По их мнению, в 51 год иметь такую внешность – большая редкость:

«С такой идеальной кожей косметика не нужна». «Самая привлекательная актриса». «Вам вообще косметика не нужна». С макияжем на несколько лет старше выглядит». «Просто девочка». «Как приятно смотреть на эту красавицу».

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