Без макияжа: 51-летняя Дженнифер Энистон выглядит моложе своих лет
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Популярная актриса Дженнифер Энистон на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала без макияжа. На кадре знаменитость позирует в белой майке и с распущенными волосами. В руках у звезды продукция бренда, который производит различные БАДы для продления молодости. Как оказалось, Энистон в этой компании заняла должность креативного директора, о которой мечтала на протяжении нескольких лет.
Стоит отметить, что актриса не стесняется показывать свою естественную красоту, публикуя фото без фильтров и косметики. Хотя это ей и не нужно, ведь Дженнифер всегда выглядит сногсшибательно, будь то ковровая дорожка или повседневный образ.
Поклонники восторгаются ее стройной фигурой. По их мнению, в 51 год иметь такую внешность – большая редкость:
«С такой идеальной кожей косметика не нужна».
«Самая привлекательная актриса».
«Вам вообще косметика не нужна».
С макияжем на несколько лет старше выглядит».
«Просто девочка».
«Как приятно смотреть на эту красавицу».
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