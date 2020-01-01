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Минус 50 кг: похудевший Джона Хилл рассказал, как лишний вес испортил ему жизнь

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Американский актер Джона Хилл рассказал о том, как лишний вес повлиял на его карьеру.

Джона Хилл рассказал, как лишний вес испортил ему жизнь
Джона Хилл рассказал, как лишний вес испортил ему жизнь
https://www.gettyimages.com/

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Популярный актер Джона Хилл несколько лет назад решил похудеть, чтобы избавиться от образа «толстого весельчака», которого чаще всего играл в кино. Знаменитость соблюдал диету, отказался от алкоголя, начал работать с тренером и избавился от 50 лишних килограммов.

В недавнем интервью для GQ Джона откровенно рассказал о своем имидже и лишнем весе:

«Я всегда любил моду и старался развивать чувство вкуса. Но была одна проблема: я был довольно крупным парнем. Когда у вас есть лишний вес, довольно сложно одеваться так, как хочется. Многие вещи просто не подходят вашей фигуре. Я до сих пор поражаюсь своей трансформации, многие меня даже не узнают», — поделился Хилл.

Также актер признался, что даже близкое окружение сомневалось в нем, а образ «толстого весельчака» лишь усугублял ситуацию:

«Из-за этого я никак не мог связать себя с модой. Когда я только начал сниматься, многие смеялись над тем, что происходило в модной индустрии, а мне это нравилось. А когда я решил сниматься в драмах, многие говорили, что это не мое и советовали остаться в комедии. Я пошел наперекор. Потом, когда я захотел попробовать себя в режиссерском деле, меня вновь стали отговаривать. То же самое было, когда я решил экспериментировать со стилем. Но потом мне стало все равно. Я понял, что никто не смеет мне указывать. Я перестал слушать окружающих и начал просто наслаждаться моментом», — поделился Джона.

 

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Теги: Джона Хилл, актер, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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