Владимир Остапчук покрасовался на камеру в мини-платье жены
Известный украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук повеселил Сеть новым роликом. Артист попросил поклонников выбрать ему наряд на премьеру нового проекта канала “Украина“, шоу “МАСКА“.
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Так, на странице артиста в Инстаграм появилось видео, где он в домашней обстановке демонстрирует три лука. Сначала Владимир предстает перед камерой в блестящем мини-платье серебристого цвета с белыми туфлями в руках. Скорее всего, наряд ему одолжила жена, нотариус Кристина Остапчук.
Позже ведущий появляется в длинной серой футболке и светлых шортах до колен. А в третий раз знаменитость выходит в смокинге.
“Вовсю готовимся к самому непредсказуемому шоу Украины. Выбери лук, который идеально подойдёт ведущему гипер-шоу “Маска“, - говорится в описании к ролику.
Пользователи Сети отметили, что хотя для шоу больше подойдет классический вариант в смокинге, но образ в мини-платье получился более эффектным.
- 3👍, но 1-й просто 🔥🔥🔥
- Однозначно 1 😂
- Только 1 🔥🔥🔥
- С такой фигурой без вариантов - 1🙃
- Это супер!🔥😁👏 Конечно, только лук номер 1!❤️
- Исключительно первый вариант🤣
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