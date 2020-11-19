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Владимир Остапчук покрасовался на камеру в мини-платье жены

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Ведущий Владимир Остапчук запостил видео, где он позировал в коротком платье с блестками.
Владимир Остапчук покрасовался на камеру в мини-платье жены
Владимир Остапчук покрасовался на камеру в мини-платье жены
instagram.com/vova_ostapchuk

Известный украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук повеселил Сеть новым роликом. Артист попросил поклонников выбрать ему наряд на премьеру нового проекта канала “Украина“, шоу “МАСКА“.

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Так, на странице артиста в Инстаграм появилось видео, где он в домашней обстановке демонстрирует три лука. Сначала Владимир предстает перед камерой в блестящем мини-платье серебристого цвета с белыми туфлями в руках. Скорее всего, наряд ему одолжила жена, нотариус Кристина Остапчук.

Позже ведущий появляется в длинной серой футболке и светлых шортах до колен. А в третий раз знаменитость выходит в смокинге. 

“Вовсю готовимся к самому непредсказуемому шоу Украины. Выбери лук, который идеально подойдёт ведущему гипер-шоу “Маска“, - говорится в описании к ролику.

Пользователи Сети отметили, что хотя для шоу больше подойдет классический вариант в смокинге, но образ в мини-платье получился более эффектным.

  • 3👍, но 1-й просто 🔥🔥🔥
  • Однозначно 1 😂
  • Только 1 🔥🔥🔥
  • С такой фигурой без вариантов - 1🙃
  • Это супер!🔥😁👏 Конечно, только лук номер 1!❤️
  • Исключительно первый вариант🤣

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Теги: Владимир Остапчук
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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