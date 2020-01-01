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Неожиданное фото: Регина Тодоренко позирует в компании сестры Топалова

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Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками семейным фото.

Регина Тодоренко позирует в компании сестры Топалова
Регина Тодоренко позирует в компании сестры Топалова
instagram.com/reginatodorenko

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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала снимок, где позирует в компании Алины Топаловой и их деток. На кадре девушки запечатлены со своими детками: Регина придерживает одной рукой сына Майкла, а сестра мужа – держит на руках свою дочь. Молодые мамочки для фотосессии надели деловые костюмы и туфли на каблуках, сделали легкий макияж и слегка накрутили волосы.

Под публикацией артистка призналась, что с момента появления малыша ее жизнь кардинально изменилась и чувство тревоги не покидает:

«Когда я родила, в первую секунду почувствовала безграничную любовь и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Через полгода у меня вообще началась истерика, слёзы лились градом в телефонную трубку моей подруги вперемешку с вопросами «все от правильно я желаю, а когда же эта тревога и гиперответсвенность пройдут???». Но в ответ я услышала «никогда».

Поклонники отметили внешнее сходство деток, и рассыпались в комплиментах:

«Какие мамочки красотки».

«Так детки похожи».

«Дети, как две капли воды. Очень похожи!»

«Детки на одно лицо».

«Красотки! Малыши чудесные!»

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Теги: Регина Тодоренко, фото, певица, сын, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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