Неожиданное фото: Регина Тодоренко позирует в компании сестры Топалова

Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками семейным фото.

Регина Тодоренко позирует в компании сестры Топалова instagram.com/reginatodorenko

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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала снимок, где позирует в компании Алины Топаловой и их деток. На кадре девушки запечатлены со своими детками: Регина придерживает одной рукой сына Майкла, а сестра мужа – держит на руках свою дочь. Молодые мамочки для фотосессии надели деловые костюмы и туфли на каблуках, сделали легкий макияж и слегка накрутили волосы.

Под публикацией артистка призналась, что с момента появления малыша ее жизнь кардинально изменилась и чувство тревоги не покидает:

«Когда я родила, в первую секунду почувствовала безграничную любовь и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Через полгода у меня вообще началась истерика, слёзы лились градом в телефонную трубку моей подруги вперемешку с вопросами «все от правильно я желаю, а когда же эта тревога и гиперответсвенность пройдут???». Но в ответ я услышала «никогда».

Поклонники отметили внешнее сходство деток, и рассыпались в комплиментах:

«Какие мамочки красотки». «Так детки похожи». «Дети, как две капли воды. Очень похожи!» «Детки на одно лицо». «Красотки! Малыши чудесные!»

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