Неожиданное фото: Регина Тодоренко позирует в компании сестры Топалова
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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала снимок, где позирует в компании Алины Топаловой и их деток. На кадре девушки запечатлены со своими детками: Регина придерживает одной рукой сына Майкла, а сестра мужа – держит на руках свою дочь. Молодые мамочки для фотосессии надели деловые костюмы и туфли на каблуках, сделали легкий макияж и слегка накрутили волосы.
Под публикацией артистка призналась, что с момента появления малыша ее жизнь кардинально изменилась и чувство тревоги не покидает:
«Когда я родила, в первую секунду почувствовала безграничную любовь и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Через полгода у меня вообще началась истерика, слёзы лились градом в телефонную трубку моей подруги вперемешку с вопросами «все от правильно я желаю, а когда же эта тревога и гиперответсвенность пройдут???». Но в ответ я услышала «никогда».
Поклонники отметили внешнее сходство деток, и рассыпались в комплиментах:
«Какие мамочки красотки».
«Так детки похожи».
«Дети, как две капли воды. Очень похожи!»
«Детки на одно лицо».
«Красотки! Малыши чудесные!»
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