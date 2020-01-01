Настя Каменских похвасталась стройной фигурой, но фанаты не оценили
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где продемонстрировала свою стройную фигуру. На кадрах знаменитость предстала в широкой футболке, которую натянула, чтобы показать изящное тело. Перед камерой певица предстала с распущенными волосами и без макияжа.
Под публикацией Каменских написала так:
«С девушками, которые носят вещи больших размеров, вы никогда не можете быть уверенными. А какую одежду вы чаще носите? Облегающую или свободную? Я - по настроению ☺».
Настя часто радует своих подписчиков откровенными фото, и на этот раз удивить аудиторию ей не удалось. Поклонники равнодушно восприняли видеоролик артистки, откровенно заявив об этом в комментариях:
«Заняться походу нечем!»
«Каждый день кривляется, что прикольного».
«Треш-контент подъехал».
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