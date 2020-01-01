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Деми Роуз продемонстрировала пышные формы в прозрачном наряде

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Горячая британская модель Деми Роуз запостила кадры из эротической фотосессии.
Деми Роуз продемонстрировала пышные формы в прозрачном наряде
Деми Роуз продемонстрировала пышные формы в прозрачном наряде
instagram.com/demirose

Британская модель Деми Роуз взбудоражила очередной публикацией в соцсети. Звезда продемонстрировала на камеру пышные формы во время отдыха на острове Ибица в Испании.

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В своем Инстаграм-аккаунте 25-летняя красотка опубликовала несколько фотографий, где позировала в черном прозрачном комбинезоне. Интимные части тела девушка прикрыла наклейками в виде сердечек.

Свой горячий образ Деми дополнила золотистыми кольцами, темными очками, красным маникюром и новой стрижкой. Роуз решила обрезать длинные волосы и сделать удлиненное каре.

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Теги: Деми Роуз
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Источник: Ivonа bigmir)net

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