Невероятная фигура: 54-летняя Синди Кроуфорд показала спортивное тело

Американская фотомодель Синди Кроуфорд поделилась с подписчиками фото с тренажерного зала.

54-летняя Синди Кроуфорд показала спортивное тело instagram.com/cindycrawford

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Популярная телеведущая Синди Кроуфорд на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с тренировки. На кадре знаменитость позирует с 12-ти килограммовой гантелью в руке. Для занятий спортом Синди надела черную обтягивающую майку и лосины такого же цвета. Волосы модель собрала в высокий пучок, а лицо оставила без макияжа. Фигура Кроуфорд в силуэтной одежде выглядит потрясающие, взгляд приковывают рельефные руки и тонкая талия.

Несмотря на свой возраст, Синди может похвастаться внешним видом, который впечатляет общественность. Поклонники не верят, что в 54 года можно быть в такой потрясающей форме, и забрасывают знаменитость восторженными комплиментами:

«Ты выглядишь великолепно!» «Вы только посмотрите на ее руки! Это невероятно!» «Я не верю, что ей 54. Синди, в чем твой секрет?» «Горячая штучка». «Роскошная фигура».

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