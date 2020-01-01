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Невероятная фигура: 54-летняя Синди Кроуфорд показала спортивное тело

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Американская фотомодель Синди Кроуфорд поделилась с подписчиками фото с тренажерного зала.

54-летняя Синди Кроуфорд показала спортивное тело
54-летняя Синди Кроуфорд показала спортивное тело
instagram.com/cindycrawford

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Популярная телеведущая Синди Кроуфорд на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с тренировки. На кадре знаменитость позирует с 12-ти килограммовой гантелью в руке. Для занятий спортом Синди надела черную обтягивающую майку и лосины такого же цвета. Волосы модель собрала в высокий пучок, а лицо оставила без макияжа. Фигура Кроуфорд в силуэтной одежде выглядит потрясающие, взгляд приковывают рельефные руки и тонкая талия.

Несмотря на свой возраст, Синди может похвастаться внешним видом, который впечатляет общественность. Поклонники не верят, что в 54 года можно быть в такой потрясающей форме, и забрасывают знаменитость восторженными комплиментами:

«Ты выглядишь великолепно!»

«Вы только посмотрите на ее руки! Это невероятно!»

«Я не верю, что ей 54. Синди, в чем твой секрет?»

«Горячая штучка».

«Роскошная фигура».

 

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Теги: Синди Кроуфорд, модель, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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