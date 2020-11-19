"Вы все хорошеете": Жена Монатика похвасталась смелой фотосессией
Жена украинского исполнителя Дмитрия Монатика и его менеджер Ирина Монатик восхитила Сеть своей красотой на новом снимке. Она поделилась в соцсети кадром из смелой фотосессии.
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Так, на своей странице в Инстаграм Ирина разместила черно-белое фото, где она позировала на стуле, скрестив ноги. Знаменитость была одета в длинное черное платье на бретелях и с эффектным декольте, которое выгодно подчеркнуло ее пышную грудь. Кроме того, во время фотосъемки Ирина приподняла подол наряда, чтобы продемонстрировать на камеру стройные ножки.
“Настроение мечты ❤️🙏🏾❤️☀️🏝👨👩👦👦“, - лаконично подписала снимок звезда.
Пользователи Инстаграма осыпали Ирину комплиментами в комментариях под фото:
- Ирочка, Вы так прекрасны ❤️
- Вы все хорошеете 😊
- Ириша, очень женственно и красиво 😍
- Богиня краси 👑👑👑👑
- Вы, Ирочка, как всегда изящны 😍😌♥️
- Какая женщина 😍😍😍как важно, чтоб свет исходил изнутри. ❤️
- Какая же вы шикарная❤️
- Роскошная! Так держать!👏👏👏
- Моника Беллуччи отдыхает 😍😘
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Моника - Единственная и неповторимая) Самая желанная Женщина планеты)
А эта колхозница с растопыренными граблями на копытах и крестьянской фэгурры. отфотошопленное упиздище - не более!