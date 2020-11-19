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"Вы все хорошеете": Жена Монатика похвасталась смелой фотосессией

Комментариев: 1
Ирина Монатик поделилась соблазнительным снимком в соцсети.
"Вы все хорошеете": Жена Монатика похвасталась смелой фотосессией
"Вы все хорошеете": Жена Монатика похвасталась смелой фотосессией
instagram.com/irinamonatik

Жена украинского исполнителя Дмитрия Монатика и его менеджер Ирина Монатик восхитила Сеть своей красотой на новом снимке. Она поделилась в соцсети кадром из смелой фотосессии.

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Так, на своей странице в Инстаграм Ирина разместила черно-белое фото, где она позировала на стуле, скрестив ноги. Знаменитость была одета в длинное черное платье на бретелях и с эффектным декольте, которое выгодно подчеркнуло ее пышную грудь. Кроме того, во время фотосъемки Ирина приподняла подол наряда, чтобы продемонстрировать на камеру стройные ножки.

“Настроение мечты ❤️🙏🏾❤️☀️🏝👨‍👩‍👦‍👦“, - лаконично подписала снимок звезда.

Пользователи Инстаграма осыпали Ирину комплиментами в комментариях под фото:

  • Ирочка, Вы так прекрасны ❤️
  • Вы все хорошеете 😊
  • Ириша, очень женственно и красиво 😍
  • Богиня краси 👑👑👑👑
  • Вы, Ирочка, как всегда изящны 😍😌♥️
  • Какая женщина 😍😍😍как важно, чтоб свет исходил изнутри. ❤️
  • Какая же вы шикарная❤️
  • Роскошная! Так держать!👏👏👏
  • Моника Беллуччи отдыхает 😍😘

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Теги: Ирина Монатик, Монатик, MONATIK
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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ParisMA  (аноним)  19.11.2020, 11:02
Оценка:  0
ParisMA
аХХаХаааа Моника Беллуччи ОТДЫХАЕТ?

Моника - Единственная и неповторимая) Самая желанная Женщина планеты)

А эта колхозница с растопыренными граблями на копытах и крестьянской фэгурры. отфотошопленное упиздище - не более!
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