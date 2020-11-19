"Вы все хорошеете": Жена Монатика похвасталась смелой фотосессией

Ирина Монатик поделилась соблазнительным снимком в соцсети.

Жена украинского исполнителя Дмитрия Монатика и его менеджер Ирина Монатик восхитила Сеть своей красотой на новом снимке. Она поделилась в соцсети кадром из смелой фотосессии.

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Так, на своей странице в Инстаграм Ирина разместила черно-белое фото, где она позировала на стуле, скрестив ноги. Знаменитость была одета в длинное черное платье на бретелях и с эффектным декольте, которое выгодно подчеркнуло ее пышную грудь. Кроме того, во время фотосъемки Ирина приподняла подол наряда, чтобы продемонстрировать на камеру стройные ножки.

“Настроение мечты ❤️🙏🏾❤️☀️🏝👨‍👩‍👦‍👦“, - лаконично подписала снимок звезда.

Пользователи Инстаграма осыпали Ирину комплиментами в комментариях под фото:

Ирочка, Вы так прекрасны ❤️

Вы все хорошеете 😊

Ириша, очень женственно и красиво 😍

Богиня краси 👑👑👑👑

Вы, Ирочка, как всегда изящны 😍😌♥️

Какая женщина 😍😍😍как важно, чтоб свет исходил изнутри. ❤️

Какая же вы шикарная❤️

Роскошная! Так держать!👏👏👏

Моника Беллуччи отдыхает 😍😘

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