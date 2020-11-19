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«Интеллигентная сексуальность»: Марина Боржемская поразила поклонников новым образом

Комментариев: 1
Бывшая жена Узелкова, Марина Боржемская, поделилась с подписчиками смелым фото.

Марина Боржемская поразила поклонников новым образом
Марина Боржемская поразила поклонников новым образом
instagram.com/uzelkova.marina

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Известная телеведущая Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительный снимок. На кадре знаменитость позирует в черном пиджаке на голое тело, закинув голову назад и закрыв глаза. Образ звездный тренер дополнила ярким макияжем, с акцентом на красные губы, и уложенными волосами. Под публикацией Марина призналась, что после скандального развода с мужем долгое время чувствовала себя опустошенной. Однако сейчас спортсменка уверена, что это тяжелое время закалило ее характер, и теперь она наслаждается жизнью:

«Оборачиваясь назад, на те события, ты понимаешь, что без того прошлого не было бы прекраснейшего настоящего. И всё-таки стоило пройти испытания, чтобы быть счастливым в этом моменте. Здесь и сейчас».

Боржемская призвала своих фанатов не опускать руки в сложных ситуациях и верить в лучшее. А поклонники восхитились ее образом, и рассыпались в комплиментах:

«Вы прекрасны, а эти слова дают многим веру и надежду на перемены к лучшему».

«Просто вау».

«Красивая, сильная, мудрая».

«Интеллигентная сексуальность».

«Мариночка, вы невероятная!»

 

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Теги: Марина Боржемская, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
LERMI_    19.11.2020, 12:56
Оценка:  +10
LERMI_
Та ну стрьомна якась насправді
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