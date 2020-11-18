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51-летняя Дженнифер Лопес показала идеальное тело в купальнике

Комментариев: 1
Американская актриса Дженнифер Лопес поразила поклонников своей сексуальностью.

51-летняя Дженнифер Лопес показала идеальное тело в купальнике
51-летняя Дженнифер Лопес показала идеальное тело в купальнике
https://www.gettyimages.com/

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Популярная актриса Дженнифер Лопес на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантный видеоролик. На кадрах знаменитость позирует в эффектном коричневом купальнике с глубоким декольте, смело демонстрируя область шеи. Поскольку это максимально выдающая возраст часть женского тела, то Дженнифер хотела показать, что время над ней не властно. Также артистка продемонстрировала роскошные формы, лежа в воде. А мокрые, забранные назад волосы создали чувственный образ.

Звезда не стесняется показывать свою фигуру, более того, она уверенно заявляет, что ей есть чем гордиться:

«У красоты нет срока годности!»

Певица пообещала поделиться секретами красоты и бесконечной молодости, создав косметическую линейку JLBeauty. Джей Ло считается иконой стиля не только по мнению мужчин, но и женщин, которые восхищаются ее натуральной красотой и пышными формами.

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Теги: Дженнифер Лопес, певица, видео, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
БРОКЕР_666    18.11.2020, 18:37
Оценка:  +18
БРОКЕР_666
симпатичная у дженифер попес
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