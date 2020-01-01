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Выглядит, как пират: Келли Осборн поранилась во время макияжа

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Британская певица Келли Осборн шокировала подписчиков грустной новостью.

Келли Осборн поранилась во время макияжа
Келли Осборн поранилась во время макияжа
gettyimages.com

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Дочь легендарного рокера Келли Осборн на своей странице в Инстаграм сообщила поклонникам, что поранила глаз во время макияжа. Теперь лицо знаменитости украшает не только защитная маска, но и повязка на глазу. Девушка признает, что в этом ее вина, однако не отбрасывает версию о том, что это все проделки 2020 года:

«Когда стилист говорил тебе: „Не шевелись. Замри полностью“. Сейчас я еду к глазному доктору, потому что поцарапала глазное яблоко чертовой кисточкой от туши. Но это моя вина, это моя вина. Я сама поцарапалась. Приходится носить повязку, потому что выглядит это отстойно», —поделилась Келли.

Фанаты пожелали артистке скорейшего выздоровления, отметив, что «пиратская» повязка ей к лицу:

«Прекрасный образ для 2020 года».

«Секси пират! Скорее поправляйся».

«Коронапират!»

«Выглядит круто! Но, надеюсь, глаз скоро заживет».

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Теги: Келли Осборн, певица, видео, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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