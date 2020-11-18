Шок-контент: MELOVIN полностью сбрил брови на камеру
Победитель 6 сезона “X-фактора“ и представитель Украины на “Евровидении 2018“ MELOVIN удивил поклонников новой публикацией в соцсети. 23-летний артист решился на неожиданный эксперимент со своей внешностью.
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Так, на странице в Инстаграм певец, настоящее имя которого Константин Бочаров, запостил ролик, где он сбрил на камеру свои густые брови. В описании к видео MELOVIN сообщил, что сейчас находится в Карпатах в рамках проекта о ментальном здоровье.
“Сложно говорить о том, что внутри. Я мало что потерял, но много приобрел! Ментальное Здоровье - тема о которой в моей стране говорить почему-то стыдно! Я расскажу, но переведу это в искусство. Нахожусь в Карпатах с командой, воплощаем в реальность спецфотопроект“, - написал певец.
Пользователи Сеть по-разному отреагировали на новый пост MELOVIN. Одни поблагодарили парня за смелость, другие же заявили, что не были готовыми до такого шок-контента.
- Спасибо, за твою смелость и уроки которые позволяют дышать полной грудью в этом нелегком мире 🖤
- Ого, это очень круто и рисковано. Смотри а то пожалеешь, что сделал это ))😀💕
- Кудаааааа и зачееееем 😭
- Я морально не был готов к такому в 7 утра
- Ого, вот это жертвы ради искусства 😮. Надеюсь оно того стоит 🖤
- Прощайте шикарные брови!!
- Посмотрите до чего доводит карантин
- Ого, вот это изменения!!
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