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Актер "Гарри Поттера" обогнал Дженнифер Энистон и попал в Книгу рекордов Гиннесса

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Руперт Гринт побил рекорды натуралиста Дэвида Аттенборо и актрисы Дженнифер Энистон в Инстаграм.
Актер "Гарри Поттера" обогнал Дженнифер Энистон и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Актер "Гарри Поттера" обогнал Дженнифер Энистон и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Getty images

Во вторник, 10 ноября, британский актер Руперт Гринт, который сыграл Рональда Уизли в фильмах о Гарри Поттере, впервые создал страницу в Инстаграм. А спустя неделю мировые СМИ сообщили, что артист установил новый мировой рекорд.

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Как, выяснилось, профиль Гринта собрал миллион подписчиков всего за 4 часа и 1 минуту. Таким, образом Руперт побил достижения 94-летнего натуралиста Дэвида Аттенборо и звезды сериала “Друзья“ Дженнифер Энистон и попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Отметим, что сейчас на страницу актера подписаны 3,3 миллиона пользователей Сети. В аккаунте Гринта пока только три публикации, в том числе фото с шестимесячной дочерью Венсдэй.

А обновленный рейтинг самых “быстрых“ Инстаграм-миллионников по состоянию на 18 ноября выглядит так:

  • Руперт Гринт - 4 часа и 1 минута
  • Сэр Дэвид Аттенборо - 4 часа 44 минуты
  • Дженнифер Энистон - 5 часов 16 минут
  • Принц Гарри и Меган Маркл - 5 часов 45 минут
  • Кан Даниэль - 11 часов 36 минут
  • Папа Франциск - 12 часов
  • Дэвид Бекхэм - 24 часа

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Теги: Руперт Гринт, Гарри Поттер, Рекорды Instagram, Книга рекордов Гиннесcа, Дженнифер Энистон, Дэвид Аттенборо
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Источник: Ivonа bigmir)net

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