Актер "Гарри Поттера" обогнал Дженнифер Энистон и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Во вторник, 10 ноября, британский актер Руперт Гринт, который сыграл Рональда Уизли в фильмах о Гарри Поттере, впервые создал страницу в Инстаграм. А спустя неделю мировые СМИ сообщили, что артист установил новый мировой рекорд.
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Как, выяснилось, профиль Гринта собрал миллион подписчиков всего за 4 часа и 1 минуту. Таким, образом Руперт побил достижения 94-летнего натуралиста Дэвида Аттенборо и звезды сериала “Друзья“ Дженнифер Энистон и попал в Книгу рекордов Гиннеса.
Отметим, что сейчас на страницу актера подписаны 3,3 миллиона пользователей Сети. В аккаунте Гринта пока только три публикации, в том числе фото с шестимесячной дочерью Венсдэй.
А обновленный рейтинг самых “быстрых“ Инстаграм-миллионников по состоянию на 18 ноября выглядит так:
- Руперт Гринт - 4 часа и 1 минута
- Сэр Дэвид Аттенборо - 4 часа 44 минуты
- Дженнифер Энистон - 5 часов 16 минут
- Принц Гарри и Меган Маркл - 5 часов 45 минут
- Кан Даниэль - 11 часов 36 минут
- Папа Франциск - 12 часов
- Дэвид Бекхэм - 24 часа
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