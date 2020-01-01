Илона Гвоздева покорила TikTok зажигательным танцем с мамой
Участница "Танців з зірками" Илона Гвоздева станцевала на камеру вместе с мамой.
Украинская танцовщица, победительница проекта “Танці з зірками 2018“ Илона Гвоздева, которая месяц назад во второй раз стала мамой, поделилась домашним роликом.
В своем TikTok-аккаунте 32-летняя артистка разместила короткое видео, где она станцевала в компании своей мамы. В ролике Илона появилась в розовом махровом костюме, а ее мама - в черной футболке и черных лосинах. Вместе женщины зажигательно двигались под ритмичный трек Cum Check This - FETISH.
“А вам слабо?“, - спросила у подписчиков Гвоздева.
@ilonagvozdeva
А вам слабо?##илонагвоздева ##мамочка ##мамадочь ##яжемать ##рек ##тикток ##тытакможешь♬ Cum Check This - FETISH
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