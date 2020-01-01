Тарабарова показала, как 2-летний сын обрадовался первому снегу

Певица Светлана Тарабарова очаровала Сеть новым роликом с маленьким Иваном.

Украинская исполнительница Светлана Тарабарова поделилась милым видео с 2-летним сыном Иваном. Звездная мама показала, как она и ее ребенок встретили первый снег, который выпал в Киеве во вторник, 17 ноября.

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Так, на своей странице в Инстаграм 30-летняя артистка опубликовала ролик, где она и Иван бегали по двору в зимней одежде и танцевали под композицию “Падає сніг“. Мальчик очень обрадовался, увидев на улице снежинки, которые красиво мерцали в свете фонарей.

“Ми такі щасливі вибігли на вулицю, увімкнули улюблену пісню і закарбували цей момент у серці та на відео для вас ❤️ Це вже стало нашою традицією, от тільки Марія пропустила цю вечірку - солодко спить вдома, але у неї ще все попереду ☝🏻“, - поделилась эмоциями Светлана.

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