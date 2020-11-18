«Хороша пилотка»: Слава Каминская удивила поклонников фото в прозрачном платье

Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками пикантным фото.

Слава Каминская удивила поклонников фото в прозрачном платье instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальный снимок. На кадре знаменитость позирует в прозрачном платье голубого цвета и такого же оттенка блузке, поверх которого надела ярко-оранжевый корсет. Образ певица дополнила коричневой пилоткой, ярким макияжем и локонами на волосах.

Под публикацией Слава призналась, что в последнее время ее настроение весьма переменчиво:

«Мое импульсивно-переменчивое настроение принимают к сердцу настолько близко, что я, уже веселая, не понимаю, почему мне сочувствуют 😂».

Слава Каминская удивила поклонников фото в прозрачном платье instagram.com/babaslavka

Поклонникам понравился смелый образ Каминской, и они рассыпались в комплиментах:

«Хороша пилотка». «Фото очень красивое». «Какая вы красивая». «Ну какая же ты невероятная».

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