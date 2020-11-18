«Хороша пилотка»: Слава Каминская удивила поклонников фото в прозрачном платье
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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальный снимок. На кадре знаменитость позирует в прозрачном платье голубого цвета и такого же оттенка блузке, поверх которого надела ярко-оранжевый корсет. Образ певица дополнила коричневой пилоткой, ярким макияжем и локонами на волосах.
Под публикацией Слава призналась, что в последнее время ее настроение весьма переменчиво:
«Мое импульсивно-переменчивое настроение принимают к сердцу настолько близко, что я, уже веселая, не понимаю, почему мне сочувствуют 😂».
Поклонникам понравился смелый образ Каминской, и они рассыпались в комплиментах:
«Хороша пилотка».
«Фото очень красивое».
«Какая вы красивая».
«Ну какая же ты невероятная».
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