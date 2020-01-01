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Новая участница "ВИА Гры" Ксения Попова засветила фигуру в купальнике

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Солистка нового состава "ВИА Гры" Ксения Попова запостила в Инстаграм соблазнительные кадры.
Новая участница "ВИА Гры" Ксения Попова засветила фигуру в купальнике
Новая участница "ВИА Гры" Ксения Попова засветила фигуру в купальнике
instagram.com/xseniyapopova

Солистка нового состава знаменитой группы “ВИА Гра“ и экс-участница вокального шоу “X-фактор“ Ксения Попова поделилась с поклонниками эротическими фотографиями, где она позировала в пляжном наряде.

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На своей странице в Инстаграм артистка разместила черно-белые кадры, где она предстала в раздельном купальнике черного цвета и огромной широкополой шляпой. Бикини эффектно подчеркнуло все достоинства стройной фигуры Ксении.

Пользователи Сети осыпали девушку комплиментами в комментариях под фото:

  • Отвал всего просто😍😍😍 Как же это шикарно💔
  • Ксюша🔥🔥🔥🔥🔥🔥Вы Огонь!!!!♥️
  • Ну какой же ты hot!!!! 😍🤤
  • Фигура шикарна🔥😍
  • Лучше любой ВиаГРЫ:)
  • Эффектная ослепительная красота 🔥🔥🔥💐💐💐💐💐
  • Бомба🔥💣😎

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Теги: Ксения Попова, ВИА Гра
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Источник: ivоna bigmir)net

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