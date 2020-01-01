Новая участница "ВИА Гры" Ксения Попова засветила фигуру в купальнике

Солистка нового состава "ВИА Гры" Ксения Попова запостила в Инстаграм соблазнительные кадры.

Солистка нового состава знаменитой группы “ВИА Гра“ и экс-участница вокального шоу “X-фактор“ Ксения Попова поделилась с поклонниками эротическими фотографиями, где она позировала в пляжном наряде.

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На своей странице в Инстаграм артистка разместила черно-белые кадры, где она предстала в раздельном купальнике черного цвета и огромной широкополой шляпой. Бикини эффектно подчеркнуло все достоинства стройной фигуры Ксении.

Пользователи Сети осыпали девушку комплиментами в комментариях под фото:

Отвал всего просто😍😍😍 Как же это шикарно💔

Ксюша🔥🔥🔥🔥🔥🔥Вы Огонь!!!!♥️

Ну какой же ты hot!!!! 😍🤤

Фигура шикарна🔥😍

Лучше любой ВиаГРЫ:)

Эффектная ослепительная красота 🔥🔥🔥💐💐💐💐💐

Бомба🔥💣😎

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