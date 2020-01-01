Новая участница "ВИА Гры" Ксения Попова засветила фигуру в купальнике
Солистка нового состава "ВИА Гры" Ксения Попова запостила в Инстаграм соблазнительные кадры.
Солистка нового состава знаменитой группы “ВИА Гра“ и экс-участница вокального шоу “X-фактор“ Ксения Попова поделилась с поклонниками эротическими фотографиями, где она позировала в пляжном наряде.
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На своей странице в Инстаграм артистка разместила черно-белые кадры, где она предстала в раздельном купальнике черного цвета и огромной широкополой шляпой. Бикини эффектно подчеркнуло все достоинства стройной фигуры Ксении.
Пользователи Сети осыпали девушку комплиментами в комментариях под фото:
- Отвал всего просто😍😍😍 Как же это шикарно💔
- Ксюша🔥🔥🔥🔥🔥🔥Вы Огонь!!!!♥️
- Ну какой же ты hot!!!! 😍🤤
- Фигура шикарна🔥😍
- Лучше любой ВиаГРЫ:)
- Эффектная ослепительная красота 🔥🔥🔥💐💐💐💐💐
- Бомба🔥💣😎
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