«Что-то странное она мямлит»: Настя Каменских разучилась петь
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где спела несколько строк из новой композиции. На кадре знаменитость, сидя за фортепиано, чувственно исполнила будущий хит. Перед зрителями Настя предстала в толстовке и с пучком на голове. Видеть артистку в таком домашнем образе весьма непривычно, ведь Настя привыкла радовать фанатов пикантными снимками.
Под публикацией Каменских призналась, что в эту песню вложила всю душу и совсем скоро сможет поделиться ею с преданными слушателями:
«В эти аккорды я вложила всю свою душу.
Я наполнила их вибрациями и страстью, которые льются из моей души.
Прочувствуйте и услышьте.
Этот вайб особенный 〰
Совсем скоро вас ждет невероятная история 🔜».
Однако не всем поклонникам понравилось звездное исполнение, многие подписчики раскритиковали пение Насти в комментариях:
«Что за манера петь, будто каши в рот набрали. Я только раза с 3 поняла, что вы поете».
«Слов не понимаю».
«Ни слова не поняла, что с дикцией?»
«О чем вой? Ничего не поняла».
«Честно мне не нравится, что-то странное она мямлит».
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