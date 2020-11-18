Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Что-то странное она мямлит»: Настя Каменских разучилась петь

Комментариев: 1
Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками фрагментом новой песни.

Настя Каменских разучилась петь
Настя Каменских разучилась петь
instagram.com/kamenskux

Читай также: Экстремальная жена Влада Ямы покорила поклонников длинными ногами

Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где спела несколько строк из новой композиции. На кадре знаменитость, сидя за фортепиано, чувственно исполнила будущий хит. Перед зрителями Настя предстала в толстовке и с пучком на голове. Видеть артистку в таком домашнем образе весьма непривычно, ведь Настя привыкла радовать фанатов пикантными снимками.

Под публикацией Каменских призналась, что в эту песню вложила всю душу и совсем скоро сможет поделиться ею с преданными слушателями:

«В эти аккорды я вложила всю свою душу.
Я наполнила их вибрациями и страстью, которые льются из моей души.
Прочувствуйте и услышьте.
Этот вайб особенный 〰
Совсем скоро вас ждет невероятная история 🔜».

Однако не всем поклонникам понравилось звездное исполнение, многие подписчики раскритиковали пение Насти в комментариях:

«Что за манера петь, будто каши в рот набрали. Я только раза с 3 поняла, что вы поете».

«Слов не понимаю».

«Ни слова не поняла, что с дикцией?»

«О чем вой? Ничего не поняла».

«Честно мне не нравится, что-то странное она мямлит».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Настя Каменских, певица, видео, личная жизнь звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  18.11.2020, 09:43
Оценка:  0
гость
Она никогда и не умела
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь