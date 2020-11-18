«Что-то странное она мямлит»: Настя Каменских разучилась петь

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками фрагментом новой песни.

Настя Каменских разучилась петь instagram.com/kamenskux

Читай также: Экстремальная жена Влада Ямы покорила поклонников длинными ногами

Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где спела несколько строк из новой композиции. На кадре знаменитость, сидя за фортепиано, чувственно исполнила будущий хит. Перед зрителями Настя предстала в толстовке и с пучком на голове. Видеть артистку в таком домашнем образе весьма непривычно, ведь Настя привыкла радовать фанатов пикантными снимками.

Под публикацией Каменских призналась, что в эту песню вложила всю душу и совсем скоро сможет поделиться ею с преданными слушателями:

«В эти аккорды я вложила всю свою душу.

Я наполнила их вибрациями и страстью, которые льются из моей души.

Прочувствуйте и услышьте.

Этот вайб особенный 〰

Совсем скоро вас ждет невероятная история 🔜».

Однако не всем поклонникам понравилось звездное исполнение, многие подписчики раскритиковали пение Насти в комментариях:

«Что за манера петь, будто каши в рот набрали. Я только раза с 3 поняла, что вы поете». «Слов не понимаю». «Ни слова не поняла, что с дикцией?» «О чем вой? Ничего не поняла». «Честно мне не нравится, что-то странное она мямлит».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.