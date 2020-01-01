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Две вселенные: Вера Брежнева похвасталась пышной грудью

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Украинская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Вера Брежнева похвасталась пышной грудью
Вера Брежнева похвасталась пышной грудью
instagram.com/ververa

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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в черном боди на одно плечо. Силуэтный наряд подчеркнул стройную фигуру артистки, а пикантный вырез сексуально выделил пышную грудь. Образ Вера дополнила распущенными волосами и сдержанным макияжем.

Вера Брежнева похвасталась пышной грудью
Вера Брежнева похвасталась пышной грудью
instagram.com/ververa

Под публикацией певица заинтриговала фанатов строками из новой песни:

«Как я попала в ловушку... как он ключи подобрал... #sestra»

Поклонники восхитились естественной красотой Брежневой, и рассыпались в комплиментах:

«Я вижу две вселенных».

«Женщина-кошка».

«Самая красивая украинская девушка».

«Вы невероятно красивая».

«Вера, приятно вас видеть такой красивой, счастливой и любимой. Фото огонь!»

«Такая свободная и красивая Вера».

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Теги: Вера Брежнева, певица, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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