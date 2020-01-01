Две вселенные: Вера Брежнева похвасталась пышной грудью
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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в черном боди на одно плечо. Силуэтный наряд подчеркнул стройную фигуру артистки, а пикантный вырез сексуально выделил пышную грудь. Образ Вера дополнила распущенными волосами и сдержанным макияжем.
Под публикацией певица заинтриговала фанатов строками из новой песни:
«Как я попала в ловушку... как он ключи подобрал... #sestra»
Поклонники восхитились естественной красотой Брежневой, и рассыпались в комплиментах:
«Я вижу две вселенных».
«Женщина-кошка».
«Самая красивая украинская девушка».
«Вы невероятно красивая».
«Вера, приятно вас видеть такой красивой, счастливой и любимой. Фото огонь!»
«Такая свободная и красивая Вера».
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