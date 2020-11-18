Камалия чуть не стала жертвой группового изнасилования

Певица Камалия шокировала признанием в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина», однажды на нее напали в лифте многоэтажки.

Читай также: Даша Астафьева снова показала откровенное фото

Певица Камалия едва не стала жертвой группового изнасилования. Об этом женщина эксклюзивно рассказала «Зірковому шляху».

Еще в подростковом возрасте звезда приехала в гости к тете, зашла в подъезд дома, а за ней проскочила компания парней.

«В лифт меня начали заталкивать. Одного, который сзади стоял, я ударила в шею, а другому - тоже дала отпор, пока они опомнились, я бегом начала нажимать на все звонки, кричать в подъезде. Я могу за себя постоять», - поделилась Камалия на канале «Украина».

Спастись тогда Камалии помогло умение защищать себя, ведь товарищ отца, который имел черный пояс по каратэ, научил девушку приемам восточных боевых искусств. Именно из-за своего тяжелого опыта Камалия планирует отдать дочерей Мирабеллу и Арабеллу на дзюдо, чтобы они также умели защитить себя.

Смотрите «Зірковий шлях» в 9:30 в эфире канала «Украина».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.