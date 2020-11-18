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Камалия чуть не стала жертвой группового изнасилования

Комментариев: 4
Певица Камалия шокировала признанием в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина», однажды на нее напали в лифте многоэтажки.
Певица Камалия
Певица Камалия
Пресс-служба

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Певица Камалия едва не стала жертвой группового изнасилования. Об этом женщина эксклюзивно рассказала «Зірковому шляху».

Еще в подростковом возрасте звезда приехала в гости к тете, зашла в подъезд дома, а за ней проскочила компания парней.

«В лифт меня начали заталкивать. Одного, который сзади стоял, я ударила в шею, а другому - тоже дала отпор, пока они опомнились, я бегом начала нажимать на все звонки, кричать в подъезде. Я могу за себя постоять», - поделилась Камалия на канале «Украина».

Спастись тогда Камалии помогло умение защищать себя, ведь товарищ отца, который имел черный пояс по каратэ, научил девушку приемам восточных боевых искусств. Именно из-за своего тяжелого опыта Камалия планирует отдать дочерей Мирабеллу и Арабеллу на дзюдо, чтобы они также умели защитить себя.

Смотрите «Зірковий шлях» в 9:30 в эфире канала «Украина».

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Теги: Камалия
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  18.11.2020, 09:47
Оценка:  0
гость
Что за пиздежь, ее регулярно прут по 3-4 нигера, а муж снимает это на камеру
гость  (аноним)  18.11.2020, 08:31
Оценка:  0
гость
Вот где дура. Они хотели у неё спросить, как пройти в библиотеку.
гость  (аноним)  18.11.2020, 08:29
Оценка:  0
гость
Визжала как свинья. Хотелось бы услышать версию другой стороны - как eбали её в тот день ,во все возможное.
vseass    18.11.2020, 04:59
Оценка:  -21
vseass
А после этого Аналия соглашается только на такой секс с толпой индусов.
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