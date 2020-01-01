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Максим Сикора рассказал о настоящем пике популярностиЭксклюзив

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Ведущий Максим Сикора рассказал, когда его стали узнавать.
Ведущий Максим Сикора
Ведущий Максим Сикора
Пресс-служба

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Сегодня телеведущего Максима Сикору знает вся страна. Но таким популярным он стал не сразу. Первыми поклонниками Максима были… охранники. Об этом ведущей Иванне Онуфрийчук в шоу «Без краватки» на канале НЛО TV он искренне признался.

«Я могу сказать, кто стал узнавать меня самыми первыми – это охранники на паркинге. Потому что они сутками сидят и смотрят телевизор. Это было лет 15 назад», – поделился телеведущий.

Но по словам Максима, настоящий пик популярности ждал его впереди.

«Настоящий бум популярности произошел после выхода в эфир программы «Зритель как свидетель» на канале «Украина». Ко мне подходили женщины в банке, на заправках. Говорили: «Пусть не обижается ваша жена, но я вас очень люблю». И я чуть не заплакал тогда – это очень приятно!» – рассказал Максим.

Больше интересного об известных украинских мужчинах узнавайте в шоу «Без краватки» на канале НЛО TV!

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Теги: Максим Сикора
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Источник: ivоna bigmir)net

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