Ведущий Максим Сикора рассказал, когда его стали узнавать.

Читай также: Где встретить Новый год 2021?

Сегодня телеведущего Максима Сикору знает вся страна. Но таким популярным он стал не сразу. Первыми поклонниками Максима были… охранники. Об этом ведущей Иванне Онуфрийчук в шоу «Без краватки» на канале НЛО TV он искренне признался.

«Я могу сказать, кто стал узнавать меня самыми первыми – это охранники на паркинге. Потому что они сутками сидят и смотрят телевизор. Это было лет 15 назад», – поделился телеведущий.

Но по словам Максима, настоящий пик популярности ждал его впереди.

«Настоящий бум популярности произошел после выхода в эфир программы «Зритель как свидетель» на канале «Украина». Ко мне подходили женщины в банке, на заправках. Говорили: «Пусть не обижается ваша жена, но я вас очень люблю». И я чуть не заплакал тогда – это очень приятно!» – рассказал Максим.

Больше интересного об известных украинских мужчинах узнавайте в шоу «Без краватки» на канале НЛО TV!

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.