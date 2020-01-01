Экстремальная жена Влада Ямы покорила поклонников длинными ногами
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Звездная жена Лилиана Яма на своей странице в Инстаграм опубликовала фото и видео с семейного отдыха в Египте. На кадрах знаменитость позирует в коротеньких джинсовых шортах, черной майке и босоножках рядом с баггом. Откровенный наряд подчеркнул стройную фигуру и длинные ноги девушки. Более того, Лилиана поделилась видео, где семья в полном составе ездит на баггах по пустыне. Супруга призналась, что обожает экстрим и счастлива, что поездка в Египет подарила им такую возможность:
«А сев за руль этого космического корабля, рассекая по барханам песок на огоромной скорости, я почувствовала эйфорию и силу. Эти ощущения ни с чем не сравнить, так как мы катались на джипах и квадроциклах по пустыне, но на багги - это очень по-особенному».
Поклонники восхитились фигурой Лилианы, и рассыпались в комплиментах:
«Суперски!»
«Мега крутое фото!»
«Бомба!»
«Безумная красотка».
«Супер драйвово».
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