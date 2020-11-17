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Похудевшая Ребел Уилсон рассекретила свою диету

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Актриса Ребел Уилсон рассказала, какой режим питания помог ей сбросить более 20 килограмм.
Похудевшая Ребел Уилсон рассекретила свою диету
Похудевшая Ребел Уилсон рассекретила свою диету
instagram.com/rebelwilson

Знаменитая австралийская кинозвезда Ребел Уилсон, которой удалось сбросить более 20 килограмм, рассекретила свой секрет похудения. 40-летняя актриса рассказала о режиме питания.

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В интервью изданию People Ребел заявила, что придерживается диеты с высоким содержанием белка. Артистка призналась, что ей было сложно изменить свой рацион, ведь раньше она никогда не ела так много мяса.

“Раньше я ела 3000 калорий в день, и, поскольку обычно мой рацион состоял из углеводов, то даже после плотного обеда я все равно была голодна. Итак, я действительно перешла на диету с высоким содержанием белка, а это сложно, потому что раньше я не ела много мяса. Я ем рыбу, лосось и куриную грудку“, - поделилась звезда фильма “Отпетые мошенницы“.

Похудевшая Ребел Уилсон
Похудевшая Ребел Уилсон
instagram.com/rebelwilson

В то же время Ребел заявила, что не всегда придерживается диеты. Иногда она может себе позволить фастфуд.

Это не значит, что каждая неделя - неделя здоровой еды. Некоторые недели просто списываются, и с этим ничего не поделать. Я просто пытаюсь достичь общего баланса. Я придерживаюсь правила, что ничего не запрещено. Вы спросите, могу ли я съесть бургер. А я отвечу: “Нет ничего запретного!“. Я могу съесть половину того, что ела раньше. Я съем бургер и немного картошки фри, и тогда почувствую себя хорошо“, - призналась Уилсон.

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Теги: Ребел Уилсон
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Источник: people.com

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.11.2020, 10:04
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Потеряла изюменку, мне она прежней больше нравилась
гость  (аноним)  17.11.2020, 15:51
Оценка:  0
гость
"Я ем рыбу, лосось и куриную грудку" - "найдите 5 отличий" ))
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