Похудевшая Ребел Уилсон рассекретила свою диету

Актриса Ребел Уилсон рассказала, какой режим питания помог ей сбросить более 20 килограмм.

Знаменитая австралийская кинозвезда Ребел Уилсон, которой удалось сбросить более 20 килограмм, рассекретила свой секрет похудения. 40-летняя актриса рассказала о режиме питания.

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В интервью изданию People Ребел заявила, что придерживается диеты с высоким содержанием белка. Артистка призналась, что ей было сложно изменить свой рацион, ведь раньше она никогда не ела так много мяса.

“Раньше я ела 3000 калорий в день, и, поскольку обычно мой рацион состоял из углеводов, то даже после плотного обеда я все равно была голодна. Итак, я действительно перешла на диету с высоким содержанием белка, а это сложно, потому что раньше я не ела много мяса. Я ем рыбу, лосось и куриную грудку“, - поделилась звезда фильма “Отпетые мошенницы“.

Похудевшая Ребел Уилсон instagram.com/rebelwilson

В то же время Ребел заявила, что не всегда придерживается диеты. Иногда она может себе позволить фастфуд.

Это не значит, что каждая неделя - неделя здоровой еды. Некоторые недели просто списываются, и с этим ничего не поделать. Я просто пытаюсь достичь общего баланса. Я придерживаюсь правила, что ничего не запрещено. Вы спросите, могу ли я съесть бургер. А я отвечу: “Нет ничего запретного!“. Я могу съесть половину того, что ела раньше. Я съем бургер и немного картошки фри, и тогда почувствую себя хорошо“, - призналась Уилсон.

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