«Ангел» Victoria’s Secret Эльза Хоск не боится потолстеть после родов
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Популярная супермодель Эльза Хоск в начале октября поделилась с подписчиками радостной новостью. 32-летняя девушка готовится стать мамой в первый раз. Своим интересным положением знаменитость наслаждается вместе с отцом будущего ребенка, датским бизнесменом Томом Дейли. Пара состоит в отношениях уже пять лет и признается, что ребенок был долгожданным.
Эльза часто радует своих поклонников фотографиями, где демонстрирует округлившийся животик. Недавно на своей странице в Инстаграм Хоск отвечала на вопросы подписчиков. Один из фанатов спросил, не боится ли она, что изрядно прибавит в весе после родов. На что модель шутливо ответила:
«Не-а, жизнь слишком коротка».
Более того, девушка решительно настроена вернуться в модельную индустрию после рождения первенца.
Также Эльза рассказала, что планирует назвать свою дочь финским именем:
«Я наполовину финка, так что мы назовем ребенка нашим любимым финским именем в честь моей мамы».
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