Шведская топ-модель Эльза Хоск поделилась с подписчиками откровенным признанием.

«Ангел» Victoria’s Secret Эльза Хоск не боится потолстеть после родов instagram.com/hoskelsa

Читай также: Сексуальная Настя Каменских показала свою фигуру в одном боди

Популярная супермодель Эльза Хоск в начале октября поделилась с подписчиками радостной новостью. 32-летняя девушка готовится стать мамой в первый раз. Своим интересным положением знаменитость наслаждается вместе с отцом будущего ребенка, датским бизнесменом Томом Дейли. Пара состоит в отношениях уже пять лет и признается, что ребенок был долгожданным.

«Ангел» Victoria’s Secret Эльза Хоск не боится потолстеть после родов instagram.com/hoskelsa

Эльза часто радует своих поклонников фотографиями, где демонстрирует округлившийся животик. Недавно на своей странице в Инстаграм Хоск отвечала на вопросы подписчиков. Один из фанатов спросил, не боится ли она, что изрядно прибавит в весе после родов. На что модель шутливо ответила:

«Не-а, жизнь слишком коротка».

Более того, девушка решительно настроена вернуться в модельную индустрию после рождения первенца.

Также Эльза рассказала, что планирует назвать свою дочь финским именем:

«Я наполовину финка, так что мы назовем ребенка нашим любимым финским именем в честь моей мамы».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.