Наталья Орейро восхитила поклонников откровенным вырезом на платье
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Популярная актриса Наталья Орейро на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где эффектно прошлась между рядами читательских столов и книжных шкафов. 43-летняя знаменитость часто радует фанатов дерзкими образами. На этот раз звезда решила удивить не только обликом, но и локацией. Поскольку фотосъемка прошла в Национальной библиотеке Уругвая.
На кадрах Наталья позирует в воздушном длинном платье изумрудного оттенка с глубоким декольте и пикантным разрезом на спине. Плавные движения актрисы придают образу загадочности и подчеркивают отсутствие нижнего белья.
Поклонники восхитились нежным обликом с нотками сексуальности Орейро, и рассыпались в комплиментах:
«Томная соблазнительница».
«Невероятно хороша».
«Пикантный наряд».
«Сколько в вас эмоций!»
«Со времен „Дикого ангела“ ничуть не изменилась».
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