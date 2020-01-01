Уругвайская актриса Наталья Орейро поделилась с подписчиками невероятным видео.

Наталья Орейро восхитила поклонников откровенным вырезом на платье instagram.com/nataliaoreirosoy

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Популярная актриса Наталья Орейро на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где эффектно прошлась между рядами читательских столов и книжных шкафов. 43-летняя знаменитость часто радует фанатов дерзкими образами. На этот раз звезда решила удивить не только обликом, но и локацией. Поскольку фотосъемка прошла в Национальной библиотеке Уругвая.

На кадрах Наталья позирует в воздушном длинном платье изумрудного оттенка с глубоким декольте и пикантным разрезом на спине. Плавные движения актрисы придают образу загадочности и подчеркивают отсутствие нижнего белья.

Поклонники восхитились нежным обликом с нотками сексуальности Орейро, и рассыпались в комплиментах:

«Томная соблазнительница». «Невероятно хороша». «Пикантный наряд». «Сколько в вас эмоций!» «Со времен „Дикого ангела“ ничуть не изменилась».

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