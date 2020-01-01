"Тонко намекаю": Надя Дорофеева засветилась в секси-белье и подтяжках

Певица Надя Дорофеева показала пикантное фото, которым намекнула на новый трек.

Горячая Дорофеева показала соблазнительный образ в белье instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная певица Надя Дорофеева распалила сеть новой публикацией. Знаменитость выставила фото в эротическом белье и чулках с подтяжками.

Снимок Надя добавила в Инстаграм.

В кадре она позирует в длинном черном плаще, из-под которого виднеется белье и чулки с кружевом.

В руке звезда держит зажигалку и смотрит на огонь.

Очень тонко намекаю на название трека 🔥, - написала Дорофеева.

Горячая Дорофеева показала соблазнительный образ в белье instagram.com/nadyadorofeeva

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