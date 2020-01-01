"Тонко намекаю": Надя Дорофеева засветилась в секси-белье и подтяжках
Певица Надя Дорофеева показала пикантное фото, которым намекнула на новый трек.
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Популярная певица Надя Дорофеева распалила сеть новой публикацией. Знаменитость выставила фото в эротическом белье и чулках с подтяжками.
Снимок Надя добавила в Инстаграм.
В кадре она позирует в длинном черном плаще, из-под которого виднеется белье и чулки с кружевом.
В руке звезда держит зажигалку и смотрит на огонь.
Очень тонко намекаю на название трека 🔥, - написала Дорофеева.
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