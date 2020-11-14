"Жарко, как в аду": Эпатажная греческая модель снялась без белья и поразила Сеть
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Эпатажная греческая модель София Хаджипантели поделилась со своими подписчиками фотографией без трусиков.
Но фото она позирует в настолько прозрачном топе, что соски пришлось закрыть маленькими черными сердечками. Также тяжело не заметить, что на сэлфи она без нижнего белья.
Фото София добавила в Инстаграм.
Красный бант на шее в цвет губной помады дополняет сексуальный образ обладательницы знаменитых "густых бровей".
Напоминаю, что мы не рождаемся с неуверенностью, нас учат ненавидеть/не любить определенные части себя. Это еще одно напоминание о том, что именно то, что вам может не нравиться в себе, - это то, что отличает вас от всех остальных, кто отчаянно пытается вписаться в него. Выделитесь и полюбите все то, чего вы не можете себе представить, – прокомментировала свой раскрепощённый пост знаменитость.
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Подписчики поделились восторженными комментариями на странице модели:
- «Жарко как в аду»
- «Аминь»
- «Я не могу поверить, какая ты красивая»
- «Люблю это»
- «так много любви»
- «Выглядишь потрясающе, детка»
- «Не только это, но и отсутствие поддержки при принятии себя тоже может быть трудным.»
- «Обожаю картинку и подпись! Спасибо за столь необходимые слова поддержки !!!!»
- «Настоящая икона», - написали в сети.
Ранее мы писали, что Деми Роуз позировала топлес.
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