Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Жарко, как в аду": Эпатажная греческая модель снялась без белья и поразила Сеть

Комментариев: 2
Модель София Хаджипантели снялась без трусиков и прикрыла соски наклейками.

Модель София Хаджипантели засветилась без белья
Модель София Хаджипантели засветилась без белья
instagram.com/sophiahadjipanteli

Читай также: Сексапильная Деми Роуз показала сочные прелести в тесноватом бикини

Эпатажная греческая модель София Хаджипантели поделилась со своими подписчиками фотографией без трусиков.

Но фото она позирует в настолько прозрачном топе, что соски пришлось закрыть маленькими черными сердечками. Также тяжело не заметить, что на сэлфи она без нижнего белья.

Фото София добавила в Инстаграм.

Красный бант на шее в цвет губной помады дополняет сексуальный образ обладательницы знаменитых "густых бровей".

Напоминаю, что мы не рождаемся с неуверенностью, нас учат ненавидеть/не любить определенные части себя. Это еще одно напоминание о том, что именно то, что вам может не нравиться в себе, - это то, что отличает вас от всех остальных, кто отчаянно пытается вписаться в него. Выделитесь и полюбите все то, чего вы не можете себе представить, – прокомментировала свой раскрепощённый пост знаменитость.

Модель София Хаджипантели засветилась без белья
Модель София Хаджипантели засветилась без белья
instagram.com/sophiahadjipanteli

Читай также: Откровенный кадр: София Хаджипантели снялась без одежды

Подписчики поделились восторженными комментариями на странице модели:

  • «Жарко как в аду»
  • «Аминь»
  • «Я не могу поверить, какая ты красивая»
  • «Люблю это»
  • «так много любви»
  • «Выглядишь потрясающе, детка»
  • «Не только это, но и отсутствие поддержки при принятии себя тоже может быть трудным.»
  • «Обожаю картинку и подпись! Спасибо за столь необходимые слова поддержки !!!!»
  • «Настоящая икона», - написали в сети.

Ранее мы писали, что Деми Роуз позировала топлес.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: София Хаджипантели, без белья, пикантное фото звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  14.11.2020, 18:39
Оценка:  0
гость
Красотка всех времён. Настоящая секси.
гость  (аноним)  14.11.2020, 18:18
Оценка:  +1
гость
Сафия Брежнева чили чоли?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь