"Жарко, как в аду": Эпатажная греческая модель снялась без белья и поразила Сеть

Модель София Хаджипантели снялась без трусиков и прикрыла соски наклейками.

Модель София Хаджипантели засветилась без белья instagram.com/sophiahadjipanteli

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Эпатажная греческая модель София Хаджипантели поделилась со своими подписчиками фотографией без трусиков.

Но фото она позирует в настолько прозрачном топе, что соски пришлось закрыть маленькими черными сердечками. Также тяжело не заметить, что на сэлфи она без нижнего белья.

Фото София добавила в Инстаграм.

Красный бант на шее в цвет губной помады дополняет сексуальный образ обладательницы знаменитых "густых бровей".

Напоминаю, что мы не рождаемся с неуверенностью, нас учат ненавидеть/не любить определенные части себя. Это еще одно напоминание о том, что именно то, что вам может не нравиться в себе, - это то, что отличает вас от всех остальных, кто отчаянно пытается вписаться в него. Выделитесь и полюбите все то, чего вы не можете себе представить, – прокомментировала свой раскрепощённый пост знаменитость.

Модель София Хаджипантели засветилась без белья instagram.com/sophiahadjipanteli

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Подписчики поделились восторженными комментариями на странице модели:

«Жарко как в аду»

«Аминь»

«Я не могу поверить, какая ты красивая»

«Люблю это»

«так много любви»

«Выглядишь потрясающе, детка»

«Не только это, но и отсутствие поддержки при принятии себя тоже может быть трудным.»

«Обожаю картинку и подпись! Спасибо за столь необходимые слова поддержки !!!!»

«Настоящая икона», - написали в сети.

Ранее мы писали, что Деми Роуз позировала топлес.

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