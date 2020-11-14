"Бомба-ракета": Падчерица Потапа поразила Сеть снимком из спортзала

Наташа Горовая снялась в облегающих велосипедках и кроп-топе, показав рельефный пресс.

Наташа Горовая сверкнула фигурой в коротком наряде instagram.com/natashka.gorovaya

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Падчерица продюсера, рэпера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала обновленную фигуру в облегающем наряде. Девушка, которая с некоторых пор активно тренируется, засветила стальные мышцы пресса и рельефные формы.

Фото Горовая-младшая добавила в Инстаграм.

Девушка позирует в спортивном кроп-топе и велосипедках.

В подписи Наташа написала о том, как важно верить в себя и не умалять свои достижения.

Никогда не обесценивай свои достижения.



Будь то первая тренировка/пробежка/растяжка , либо это урок иностранного языка - любое, что ты делаешь - хвали себя и не обесценивай, - написала Горовая.

Наташа Горовая сверкнула фигурой в коротком наряде instagram.com/natashka.gorovaya

Фолловеры похвалили фото Наташи и наделали ей комплиментов в комментриях:

Красота😍

Боже, как же сейчас важны эти слова!) я только сегодня утром думала об этом, что частенько обесцениваю свои труды... и сказала себе что делать так нельзя! ❤️

Топчик🔥💪👌🤙

Крутая😎❤️

омба-ракета❤️

Наташа, красоооткааа😍😍😍🔥, - написали в Сети.

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