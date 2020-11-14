"Бомба-ракета": Падчерица Потапа поразила Сеть снимком из спортзала
Читай также: Илона Гвоздева показала, как выглядит спустя месяц после родов
Падчерица продюсера, рэпера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала обновленную фигуру в облегающем наряде. Девушка, которая с некоторых пор активно тренируется, засветила стальные мышцы пресса и рельефные формы.
Фото Горовая-младшая добавила в Инстаграм.
Девушка позирует в спортивном кроп-топе и велосипедках.
В подписи Наташа написала о том, как важно верить в себя и не умалять свои достижения.
Никогда не обесценивай свои достижения.
Будь то первая тренировка/пробежка/растяжка , либо это урок иностранного языка - любое, что ты делаешь - хвали себя и не обесценивай, - написала Горовая.
Фолловеры похвалили фото Наташи и наделали ей комплиментов в комментриях:
- Красота😍
- Боже, как же сейчас важны эти слова!) я только сегодня утром думала об этом, что частенько обесцениваю свои труды... и сказала себе что делать так нельзя! ❤️
- Топчик🔥💪👌🤙
- Крутая😎❤️
- омба-ракета❤️
- Наташа, красоооткааа😍😍😍🔥, - написали в Сети.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил