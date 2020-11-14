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"Бомба-ракета": Падчерица Потапа поразила Сеть снимком из спортзала

Комментариев: 1
Наташа Горовая снялась в облегающих велосипедках и кроп-топе, показав рельефный пресс.

Наташа Горовая сверкнула фигурой в коротком наряде
Наташа Горовая сверкнула фигурой в коротком наряде
instagram.com/natashka.gorovaya

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Падчерица продюсера, рэпера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала обновленную фигуру в облегающем наряде. Девушка, которая с некоторых пор активно тренируется, засветила стальные мышцы пресса и рельефные формы.

Фото Горовая-младшая добавила в Инстаграм.

Девушка позирует в спортивном кроп-топе и велосипедках.

В подписи Наташа написала о том, как важно верить в себя и не умалять свои достижения. 

Никогда не обесценивай свои достижения.

Будь то первая тренировка/пробежка/растяжка , либо это урок иностранного языка - любое, что ты делаешь - хвали себя и не обесценивай, - написала Горовая.

Наташа Горовая сверкнула фигурой в коротком наряде
Наташа Горовая сверкнула фигурой в коротком наряде
instagram.com/natashka.gorovaya

Фолловеры похвалили фото Наташи и наделали ей комплиментов в комментриях:

  • Красота😍
  • Боже, как же сейчас важны эти слова!) я только сегодня утром думала об этом, что частенько обесцениваю свои труды... и сказала себе что делать так нельзя! ❤️
  • Топчик🔥💪👌🤙
  • Крутая😎❤️
  • омба-ракета❤️
  • Наташа, красоооткааа😍😍😍🔥, - написали в Сети.

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Теги: ирина горовая, дети звезд, Потап, пресс
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  14.11.2020, 16:58
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