На 80 летнего "Дамблдорфа" из Гарри Поттера подали в суд
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На звезду серии картин о волшебнике Гарри Поттера сэра Майкла Гэмбона, который сыграл мага Дамблдорфа, подали в суд.
39-летний Тоби Клоустон предъявил судебный иск на сумму 55 тыс. фунтов стерлингов по поводу ДТП в 2017-том году.
По его словам, Майкл Гэмбон переехал ногу Клустону, когда тот стоял на велосипеде в Шепердс-Буш, западный Лондон, в апреле 2017 года.
Из-за этого столкновения, по утверждению велосипедиста, он сломал лодыжку и повредил мягкие ткани. После инцидента 2017 года Клустон утверждает, что ему все еще трудно заниматься спортом.
The Sun сообщает, что адвокат Клустона - Том Коллинз - подал документы в окружной суд Центрального Лондона.
Адвокат утверждает, что ему пришлось кричать вслед сэру Майклу, который, по его словам, не обратил внимания на аварию и продолжил свой путь.
Тоби Клустон, юрисконсульт авиационной компании Aerfin, заявил, что актер также нанес психологическое увечье и “теперь будет постоянно бояться автомобилистов во время езды на велосипеде“.
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