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Соблазнительный халатик и чулки: Артист, играющий Кончиту Вурст, поразил образом

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Кончита Вурст сверкнула бедрами в мини-халатике
Кончита Вурст сверкнула бедрами в мини-халатике
instagram.com/conchitawurst

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Австрийский поп-исполнитель Томас Нойвирт, который прославился на весь мир благодаря сценическому образу “женщины с бородой“ Кончиты Вурст, показал горячий образ в пикантном наряде. 

Певец снялся в халате и необычных чулках.

Фото Нойвирт опубликовал в Инстаграм.

В кадре он стоит рядом с Ricky Merino. Одет артист в розовый шелковый халат, оголивший бедра, и красные чулки. 

Кончита Вурст сверкнула бедрами в мини-халатике
Кончита Вурст сверкнула бедрами в мини-халатике
instagram.com/conchitawurst


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Теги: Кончита Вурст, пикантные фото звезд, фото в белье
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Источник: ivоna bigmir)net

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