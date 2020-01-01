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Сексапильная Деми Роуз показала сочные прелести в тесноватом бикини

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Модель Деми Роуз распалила подписчиков соблазнительным фото.

Деми Роуз поделилась горячим фото
Деми Роуз поделилась горячим фото
instagram.com/demirose

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Популярная британская модель Деми Роуз не устает будоражить фантазию подписчиков яркими снимками. Девушка имеет сочные формы и постоянно демонстрирует их в откровенных нарядах.

На этот раз Деми позировала в эффектном бикини, подчеркнувшем пышную грудь модели.

Фото Деми Роуз добавила в Инстаграм.

В кадре девушка стоит на берегу моря в нюдово-черном купальнике и ярком шелковом халате. Деми забросила руки за голову и томно прикрыла глаза.

Изоляции ситуация, - подписала фото Деми Роуз.

Деми Роуз поделилась горячим фото
Деми Роуз поделилась горячим фото
instagram.com/demirose

Ранее мы писали, что Деми Роуз позировала топлес.

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Теги: Деми Роуз, фото в купальниках, пикантные фото
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Источник: Ivonа bigmir)net

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