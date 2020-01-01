Сексапильная Деми Роуз показала сочные прелести в тесноватом бикини
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Популярная британская модель Деми Роуз не устает будоражить фантазию подписчиков яркими снимками. Девушка имеет сочные формы и постоянно демонстрирует их в откровенных нарядах.
На этот раз Деми позировала в эффектном бикини, подчеркнувшем пышную грудь модели.
Фото Деми Роуз добавила в Инстаграм.
В кадре девушка стоит на берегу моря в нюдово-черном купальнике и ярком шелковом халате. Деми забросила руки за голову и томно прикрыла глаза.
Изоляции ситуация, - подписала фото Деми Роуз.
Ранее мы писали, что Деми Роуз позировала топлес.
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