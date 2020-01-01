Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В боди и чулках: Юлия Сахневич показала роскошную фигуру

Комментариев: 0
Украинская танцовщица Юлия Сахневич порадовала подписчиков пикантными фото.

Юлия Сахневич показала роскошную фигуру
Юлия Сахневич показала роскошную фигуру
instagram.com/juli_sakhnevych

Читай также: «Какая секси»: Наталья Могилевская шокировала поклонников своим внешним видом

Хореограф проекта «Танці з зірками 2020» Юлия Сахневич на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенные фото. На кадрах знаменитость позирует в черном боди и чулках такого же цвета. Сексуальный наряд подчеркивает шикарное тело спортсменки, акцентируя внимание на стройных ногах. А томный взгляд телезвезды делает фото еще горячее. Образ Юлия дополнила ярким макияжем, с акцентом на красных губах, и высоким хвостом.

Также соблазнительный наряд показал татуировку девушки, которая сделана на бедре в форме цветка. Самые внимательные фанаты разглядели эту деталь.

Поклонники восхитились роскошным телом Сахневич, рассыпавшись в комплиментах:

«Просто огонь».

«Красавца».

«Фантастическая девушка».

«Ваауу, какая ты красивая!»

«Мега крутая».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Юлия Сахневич, хореограф, фото, личная жизнь звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь