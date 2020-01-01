В боди и чулках: Юлия Сахневич показала роскошную фигуру
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Хореограф проекта «Танці з зірками 2020» Юлия Сахневич на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенные фото. На кадрах знаменитость позирует в черном боди и чулках такого же цвета. Сексуальный наряд подчеркивает шикарное тело спортсменки, акцентируя внимание на стройных ногах. А томный взгляд телезвезды делает фото еще горячее. Образ Юлия дополнила ярким макияжем, с акцентом на красных губах, и высоким хвостом.
Также соблазнительный наряд показал татуировку девушки, которая сделана на бедре в форме цветка. Самые внимательные фанаты разглядели эту деталь.
Поклонники восхитились роскошным телом Сахневич, рассыпавшись в комплиментах:
«Просто огонь».
«Красавца».
«Фантастическая девушка».
«Ваауу, какая ты красивая!»
«Мега крутая».
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