В боди и чулках: Юлия Сахневич показала роскошную фигуру

Украинская танцовщица Юлия Сахневич порадовала подписчиков пикантными фото.

Юлия Сахневич показала роскошную фигуру instagram.com/juli_sakhnevych

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Хореограф проекта «Танці з зірками 2020» Юлия Сахневич на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенные фото. На кадрах знаменитость позирует в черном боди и чулках такого же цвета. Сексуальный наряд подчеркивает шикарное тело спортсменки, акцентируя внимание на стройных ногах. А томный взгляд телезвезды делает фото еще горячее. Образ Юлия дополнила ярким макияжем, с акцентом на красных губах, и высоким хвостом.

Также соблазнительный наряд показал татуировку девушки, которая сделана на бедре в форме цветка. Самые внимательные фанаты разглядели эту деталь.

Поклонники восхитились роскошным телом Сахневич, рассыпавшись в комплиментах:

«Просто огонь». «Красавца». «Фантастическая девушка». «Ваауу, какая ты красивая!» «Мега крутая».

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