Украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками очередным фото.

Сексуальная Анна Седокова поделилась фото в объятиях мужа instagram.com/annasedokova

Читай также: В топе и колготках: Тина Кароль шокировала подписчиков своей сексуальностью

Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала снимок со светского мероприятия. На кадре знаменитость позирует в компании своего мужа. Для выхода в свет певица надела красное платье в пол с открытой зоной декольте и разрезом от бедра. Образ Анна дополнила босоножками на шпильке и красной помадой на губах. А возлюбленный звезды выбрал классический черный смокинг.

Под публикацией Седокова призналась в чувствах новоиспеченному мужу:

«Вместе до конца, что бы ни случилось. Я верю в тебя, больше чем в себя. Потому что твоя вера в нас бесконечна».

Поклонники восхитились красотой возлюбленных, и осыпали их комплиментами:

«Вы еще и в других вселяете веру в любовь». «Такие уже красивущие». «Какая красивая пара». «Шикарные! Спасибо вашей семье за то, что вы такие светлые».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.