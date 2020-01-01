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Сексуальная Анна Седокова поделилась фото в объятиях мужа

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Украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками очередным фото.

Сексуальная Анна Седокова поделилась фото в объятиях мужа
Сексуальная Анна Седокова поделилась фото в объятиях мужа
instagram.com/annasedokova

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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала снимок со светского мероприятия. На кадре знаменитость позирует в компании своего мужа. Для выхода в свет певица надела красное платье в пол с открытой зоной декольте и разрезом от бедра. Образ Анна дополнила босоножками на шпильке и красной помадой на губах. А возлюбленный звезды выбрал классический черный смокинг.

Под публикацией Седокова призналась в чувствах новоиспеченному мужу:

«Вместе до конца, что бы ни случилось. Я верю в тебя, больше чем в себя. Потому что твоя вера в нас бесконечна».

Поклонники восхитились красотой возлюбленных, и осыпали их комплиментами:

«Вы еще и в других вселяете веру в любовь».

«Такие уже красивущие».

«Какая красивая пара».

«Шикарные! Спасибо вашей семье за то, что вы такие светлые».

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Теги: Анна Седокова, певица, фото, муж, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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