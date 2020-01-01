Сексуальная Анна Седокова поделилась фото в объятиях мужа
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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала снимок со светского мероприятия. На кадре знаменитость позирует в компании своего мужа. Для выхода в свет певица надела красное платье в пол с открытой зоной декольте и разрезом от бедра. Образ Анна дополнила босоножками на шпильке и красной помадой на губах. А возлюбленный звезды выбрал классический черный смокинг.
Под публикацией Седокова призналась в чувствах новоиспеченному мужу:
«Вместе до конца, что бы ни случилось. Я верю в тебя, больше чем в себя. Потому что твоя вера в нас бесконечна».
Поклонники восхитились красотой возлюбленных, и осыпали их комплиментами:
«Вы еще и в других вселяете веру в любовь».
«Такие уже красивущие».
«Какая красивая пара».
«Шикарные! Спасибо вашей семье за то, что вы такие светлые».
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