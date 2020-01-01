Украинская танцовщица Илона Гвоздева впечатлила поклонников своим внешним видом спустя месяц после родов.

Илона Гвоздева показала, как выглядит спустя месяц после родов instagram.com/ilonagvozdeva

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Хореограф шоу «Танці з зірками 2020» Илона Гвоздева на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где зажигательно танцует. На кадрах телезвезда сексуально двигается в красном облегающем платье с разрезом от бедра. Таким способом Илона решила показать, как она похудела за месяц после родов.

Под публикацией Гвоздева призналась, что во время танца чувствует себя счастливой:

«Конечно, быть мамой это такое счастье и каждая женщина, я считаю должна прежде всего состоятся как мама, а после уже карьера и так далее, но....☝🙏Когда я танцую - я живу, я свободна, я говорю со всем миром на языке тела, каждая клеточка дышит и 🎵пронизывает до костей, что аж мурашки по коже. В очередной раз убеждаюсь, что я выбрала верный путь в жизни, верную профессию, от которой в восторге, я словно наркоманка».

Напомним, что 11 октября Илона Гвоздева во второй раз стала мамой. Танцовщица не скрывала, что во время беременности весила более 70 килограммов. Однако только после рождения Доминика принялась возвращаться в былую форму.

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