Что читают украинские звезды: Злата Огневич назвала ТОП-5 любимых книг
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Украинская исполнительница Злата Огневич, которая в 2013 году вошла в тройку лучших артистов на конкурсе “Евровидения“, рассказала подписчикам об одном из своих хобби. На своей странице в Инстаграм 34-летняя певица опубликовала пост, в котором призналась, что обожает книги.
“Очень люблю читать, начиная с фентези, заканчивая мотивационной литературой“, - поделилась Злата.
Кроме того, звезда составила ТОП-5 любимых книг и поделилась им с поклонники. Огневич заверила фанов, что этот список произведений достоин внимания.
ТОП-5 КНИГ ОТ ПЕВИЦЫ ЗЛАТЫ ОГНЕВИЧ:
- “Дело не в кофе“, Говард Бехар
“Компания должна рассматривать и сотрудников, и своих клиентов прежде всего как людей, партнёров. Остальное придёт само собой“.
- “Be Your Own Manager“, Bernhard Kerres, Bettina Mehne
“Читала эту книгу в английской версии. Она написана для классических❗️ музыкантов))) Но, на самом деле - это самое простое наглядное пособие для творцов, которые хотят быть успешными, ощущать вайб нашего времени“.
- “Вокруг света“, журнал
“Да, это не книга! 🤗 Хотя, я храню каждый выпуск))) Уже имею огромную коллекцию за все годы“.
- “Zero Waste“, Яна Потрекий
“Если Вы только начали задумываться про осознанное потребление - книга создана для Вас. О важных значениях простыми словами. Без фанатизма))“.
“501 путешествие, которое нужно совершить“, Дэвид Браун
“Всем путешественникам посвящается! Настоящее путешествие- это не про ленивое валяние на солнце )) Это про яркие приключения!“
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