Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Что читают украинские звезды: Злата Огневич назвала ТОП-5 любимых книг

Комментариев: 1
Певица Злата Огневич составила список книг, которые, по ее мнению, стоят внимания.
Что читают украинские звезды: Злата Огневич назвала ТОП-5 любимых книг
Что читают украинские звезды: Злата Огневич назвала ТОП-5 любимых книг
instagram.com/zlata.ognevich

Читай также: Оля Цибульская засветилась на утреннем шоу в прозрачном наряде

Украинская исполнительница Злата Огневич, которая в 2013 году вошла в тройку лучших артистов на конкурсе “Евровидения“, рассказала подписчикам об одном из своих хобби. На своей странице в Инстаграм 34-летняя певица опубликовала пост, в котором призналась, что обожает книги.

“Очень люблю читать, начиная с фентези, заканчивая мотивационной литературой“, - поделилась Злата.

Кроме того, звезда составила ТОП-5 любимых книг и поделилась им с поклонники. Огневич заверила фанов, что этот список произведений достоин внимания.

ТОП-5 КНИГ ОТ ПЕВИЦЫ ЗЛАТЫ ОГНЕВИЧ:

  • “Дело не в кофе“, Говард Бехар

“Компания должна рассматривать и сотрудников, и своих клиентов прежде всего как людей, партнёров. Остальное придёт само собой“.

  • “Be Your Own Manager“, Bernhard Kerres, Bettina Mehne

“Читала эту книгу в английской версии. Она написана для классических❗️ музыкантов))) Но, на самом деле - это самое простое наглядное пособие для творцов, которые хотят быть успешными, ощущать вайб нашего времени“.

  • “Вокруг света“, журнал

“Да, это не книга! 🤗 Хотя, я храню каждый выпуск))) Уже имею огромную коллекцию за все годы“.

  • “Zero Waste“, Яна Потрекий

“Если Вы только начали задумываться про осознанное потребление - книга создана для Вас. О важных значениях простыми словами. Без фанатизма))“.

“501 путешествие, которое нужно совершить“, Дэвид Браун

Всем путешественникам посвящается! Настоящее путешествие- это не про ленивое валяние на солнце )) Это про яркие приключения!“

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​

Поделись:
Теги: Злата Огневич, что читают звезды, книги
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  13.11.2020, 16:33
Оценка:  0
гость
Тупая овца. Ей что содержание книги с первого раза недоходит ? Зачем перечитывать ?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь