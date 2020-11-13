Что читают украинские звезды: Злата Огневич назвала ТОП-5 любимых книг

Певица Злата Огневич составила список книг, которые, по ее мнению, стоят внимания.

Читай также: Оля Цибульская засветилась на утреннем шоу в прозрачном наряде

Украинская исполнительница Злата Огневич, которая в 2013 году вошла в тройку лучших артистов на конкурсе “Евровидения“, рассказала подписчикам об одном из своих хобби. На своей странице в Инстаграм 34-летняя певица опубликовала пост, в котором призналась, что обожает книги.

“Очень люблю читать, начиная с фентези, заканчивая мотивационной литературой“, - поделилась Злата.

Кроме того, звезда составила ТОП-5 любимых книг и поделилась им с поклонники. Огневич заверила фанов, что этот список произведений достоин внимания.

ТОП-5 КНИГ ОТ ПЕВИЦЫ ЗЛАТЫ ОГНЕВИЧ:

“Дело не в кофе“, Говард Бехар

“Компания должна рассматривать и сотрудников, и своих клиентов прежде всего как людей, партнёров. Остальное придёт само собой“.

“Be Your Own Manager“, Bernhard Kerres, Bettina Mehne

“Читала эту книгу в английской версии. Она написана для классических❗️ музыкантов))) Но, на самом деле - это самое простое наглядное пособие для творцов, которые хотят быть успешными, ощущать вайб нашего времени“.

“Вокруг света“, журнал

“Да, это не книга! 🤗 Хотя, я храню каждый выпуск))) Уже имею огромную коллекцию за все годы“.

“Zero Waste“, Яна Потрекий

“Если Вы только начали задумываться про осознанное потребление - книга создана для Вас. О важных значениях простыми словами. Без фанатизма))“.

“501 путешествие, которое нужно совершить“, Дэвид Браун

“Всем путешественникам посвящается! Настоящее путешествие- это не про ленивое валяние на солнце )) Это про яркие приключения!“

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​