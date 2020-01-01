Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Не буду вдаваться в подробности»: Регина Тодоренко рассказала о болезни сына

Комментариев: 0
Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками печальной новостью.

Регина Тодоренко рассказала о болезни сына
Регина Тодоренко рассказала о болезни сына
instagram.com/reginatodorenko

Читай также: «Дикая пантера»: Настя Каменских предстала в откровенном образе

Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото со своим сыном. На черно-белом кадре знаменитость нежно обнимает Майкла. Под публикацией звезда призналась, что ее сын заболел, но в подробности вдаваться не захотела и попросила совета у подписчиков:

«Когда болеют детки, хочется поменяться с ними местами, лишь бы им было хорошо! Не буду вдаваться в подробности! Просто попрошу у вас совета: подскажите какие-то интересные спокойные игры 🙏, чтобы ребёнку было весело, эмоционально, но без активных движений.
Благодарю ❤».

Поклонники пожелали звездному сыну скорейшего выздоровления, и рассыпались в приятных словах в комментариях:

«Невозможно смотреть на такую милоту)) Очень тёплое фото, атмосферное)) Здоровья вам и счастья❤».

«Пусть маленький скорее поправляется!!!🙏🙏🙏»

«Здоровья малышу».

«Не болей, малыш. Ты тоже береги себя, будь осторожнее, Регина».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Регина Тодоренко, певица, сын, личная жизнь звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь