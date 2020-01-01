«Не буду вдаваться в подробности»: Регина Тодоренко рассказала о болезни сына

Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками печальной новостью.

Регина Тодоренко рассказала о болезни сына instagram.com/reginatodorenko

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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото со своим сыном. На черно-белом кадре знаменитость нежно обнимает Майкла. Под публикацией звезда призналась, что ее сын заболел, но в подробности вдаваться не захотела и попросила совета у подписчиков:

«Когда болеют детки, хочется поменяться с ними местами, лишь бы им было хорошо! Не буду вдаваться в подробности! Просто попрошу у вас совета: подскажите какие-то интересные спокойные игры 🙏, чтобы ребёнку было весело, эмоционально, но без активных движений.

Благодарю ❤».

Поклонники пожелали звездному сыну скорейшего выздоровления, и рассыпались в приятных словах в комментариях:

«Невозможно смотреть на такую милоту)) Очень тёплое фото, атмосферное)) Здоровья вам и счастья❤». «Пусть маленький скорее поправляется!!!🙏🙏🙏» «Здоровья малышу». «Не болей, малыш. Ты тоже береги себя, будь осторожнее, Регина».

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