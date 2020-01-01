Американский модельер Вера Вонг поделилась с подписчиками фото в откровенном наряде.

71-летняя Вера Вонг впечатлила фанатов своей фигурой в топе и коротких шортах instagram.com/verawanggang

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Известный модельер Вера Вонг на своей странице в Инстаграм опубликовала снимок в летней одежде. На кадре знаменитость позирует в оранжевом спортивном топе и белых коротких джинсах. Открытый наряд демонстрирует не только стройную, но и спортивную фигуру Веры. Этот снимок произвел настоящий ажиотаж среди подписчиков, поскольку идеальное тело 71-летней женщины может посоревноваться с фигурами 20-летних девушек.

По словам Вонг, она не ожидала такой реакции от фото, поскольку просто хотела прорекламировать заколку на своих волосах, а не впечатлить телом. Однако никто из поклонников даже не обратил внимания на стильный аксессуар:

«Настоящая цель этой фотографии заключалась в демонстрации заколки для волос. Даже за годы работы в Vogue в качестве редактора я создала много фотографий и всегда была за камерой. Поэтому я думала о себе как о ком-то, кто, честно говоря, был создателем, а не предметом обсуждения», — подчеркнула дизайнер.

Вера призналась, что секреты идеальной фигуры ей не известны, поскольку она лишь изредка доходит до спортзала, а в еде себя не ограничивает. Более того, модельер любит коктейли на основе водки и не стесняется в этом признаться.

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