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Яна Клочкова стала избегать публичности

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Спортсменка Яна Клочкова рассказала «Зірковому шляху» на канале «Украина», почему решила уйти в тень.
Спортсменка Яна Клочкова
Спортсменка Яна Клочкова
https://www.instagram.com/yana_klochkova

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Недавно в квартиру Яны Клочковой проникли грабители и украли у нее драгоценности на сумму 15-20 тысяч долларов. Но самыми ценными для спортсменки были часы.

«Я выиграла их на соревнованиях, – сказала героиня «Зіркового шляху». – Часы с гравировкой, то есть видно, чьи они».

С этим неприятным инцидентом связано молчание Яны Клочковой в соцсетях.

«Я стала бояться и меньше выкладывать посты. Страшно, – призналась Яна Клочкова. – Сейчас, на самом деле, такое опасное время. Много злоумышленников».

А вот отсутствие фото и постов в соцсетях до ограбления спортсменка связывает с тем, что ей просто не хотелось ничего публиковать.

«Возможно, в какой-то момент мне надоело. У меня нет такого желания, что надо обязательно пойти и засветиться, то есть пропиариться. Мне бы действительно хотелось построить свое личное счастье, – поделилась Яна Клочкова в интервью для канала «Украина». – Порой думаешь: «Что не так? Знаменитая и вроде бы красивая».

Команда «Зіркового шляху» уверена, что все обязательно будет и очень скоро в соцсетях появятся посты о личном счастье и фото нашей спортсменки с любимым мужчиной.

Смотрите «Зірковий шлях» в 9:30 в эфире канала «Украина».

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Теги: Яна Клочкова
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Источник: Ivonа bigmir)net

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