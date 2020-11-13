Яна Клочкова стала избегать публичности
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Недавно в квартиру Яны Клочковой проникли грабители и украли у нее драгоценности на сумму 15-20 тысяч долларов. Но самыми ценными для спортсменки были часы.
«Я выиграла их на соревнованиях, – сказала героиня «Зіркового шляху». – Часы с гравировкой, то есть видно, чьи они».
С этим неприятным инцидентом связано молчание Яны Клочковой в соцсетях.
«Я стала бояться и меньше выкладывать посты. Страшно, – призналась Яна Клочкова. – Сейчас, на самом деле, такое опасное время. Много злоумышленников».
А вот отсутствие фото и постов в соцсетях до ограбления спортсменка связывает с тем, что ей просто не хотелось ничего публиковать.
«Возможно, в какой-то момент мне надоело. У меня нет такого желания, что надо обязательно пойти и засветиться, то есть пропиариться. Мне бы действительно хотелось построить свое личное счастье, – поделилась Яна Клочкова в интервью для канала «Украина». – Порой думаешь: «Что не так? Знаменитая и вроде бы красивая».
Команда «Зіркового шляху» уверена, что все обязательно будет и очень скоро в соцсетях появятся посты о личном счастье и фото нашей спортсменки с любимым мужчиной.
Смотрите «Зірковий шлях» в 9:30 в эфире канала «Украина».
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