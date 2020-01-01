"Невозможно оторвать глаз": Ирина Федишин покорила нежным образом
Певица Ирина Федишин позировала в стильном комбинезоне.
Популярная украинская исполнительница и звездная мама Ирина Федишин восхитила поклонников стильным образом. Свой новый наряд 33-летняя артистка продемонстрировала на странице в Инстаграм.
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Так, в аккаунте звезды появились две фотографии, где она позировала в комбинезоне лавандового цвета с широкими бретелями и глубоким декольте. Свой нежный look Ирина дополнила ремешком в тон, коричневыми тенями и фирменной розовой помадой.
Пользователи Сети отметили в комментариях, что Федишин прекрасно выглядит в этом комбинезоне:
- 🔥🔥🔥Красуня
- Яка гарна😍
- Улыбка ваша прекрасная, красота Невероятная😍😍😍
- Така гарнесенька 😍♥️
- Ірочка, Ви як завжди шикарнааа 💜 неможливо відвести очей 😍❤️ КРАСОТУЛЬКА
- Дуже красивий комбінезон🔥🔥🔥Вам дуже личить, неймовірно гарна😍🌹
- Неймовірно красива 😍
- Ви чарівна🌼🌼🌼
- Ірина ви супер виглядаєте
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