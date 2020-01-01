Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Невозможно оторвать глаз": Ирина Федишин покорила нежным образом

Комментариев: 0
Певица Ирина Федишин позировала в стильном комбинезоне.
"Невозможно оторвать глаз": Ирина Федишин покорила нежным образом
"Невозможно оторвать глаз": Ирина Федишин покорила нежным образом
instagram.com/irynafedyshyn

Популярная украинская исполнительница и звездная мама Ирина Федишин восхитила поклонников стильным образом. Свой новый наряд 33-летняя артистка продемонстрировала на странице в Инстаграм.

Читай также: Маша Ефросинина оправдалась за “смелое“ фото с мужем

Так, в аккаунте звезды появились две фотографии, где она позировала в комбинезоне лавандового цвета с широкими бретелями и глубоким декольте. Свой нежный look Ирина дополнила ремешком в тон, коричневыми тенями и фирменной розовой помадой.

Ирина Федишин покорила нежным образом
Ирина Федишин покорила нежным образом
instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин покорила нежным образом
Ирина Федишин покорила нежным образом
instagram.com/irynafedyshyn

Пользователи Сети отметили в комментариях, что Федишин прекрасно выглядит в этом комбинезоне:

  • 🔥🔥🔥Красуня
  • Яка гарна😍
  • Улыбка ваша прекрасная, красота Невероятная😍😍😍
  • Така гарнесенька 😍♥️
  • Ірочка, Ви як завжди шикарнааа 💜 неможливо відвести очей 😍❤️ КРАСОТУЛЬКА
  • Дуже красивий комбінезон🔥🔥🔥Вам дуже личить, неймовірно гарна😍🌹
  • Неймовірно красива 😍
  • Ви чарівна🌼🌼🌼
  • Ірина ви супер виглядаєте

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​

Поделись:
Теги: Ирина Федишин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь