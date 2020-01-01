"Невозможно оторвать глаз": Ирина Федишин покорила нежным образом

Певица Ирина Федишин позировала в стильном комбинезоне.

Популярная украинская исполнительница и звездная мама Ирина Федишин восхитила поклонников стильным образом. Свой новый наряд 33-летняя артистка продемонстрировала на странице в Инстаграм.

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Так, в аккаунте звезды появились две фотографии, где она позировала в комбинезоне лавандового цвета с широкими бретелями и глубоким декольте. Свой нежный look Ирина дополнила ремешком в тон, коричневыми тенями и фирменной розовой помадой.

Ирина Федишин покорила нежным образом instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин покорила нежным образом instagram.com/irynafedyshyn

Пользователи Сети отметили в комментариях, что Федишин прекрасно выглядит в этом комбинезоне:

🔥🔥🔥Красуня

Яка гарна😍

Улыбка ваша прекрасная, красота Невероятная😍😍😍

Така гарнесенька 😍♥️

Ірочка, Ви як завжди шикарнааа 💜 неможливо відвести очей 😍❤️ КРАСОТУЛЬКА

Дуже красивий комбінезон🔥🔥🔥Вам дуже личить, неймовірно гарна😍🌹

Неймовірно красива 😍

Ви чарівна🌼🌼🌼

Ірина ви супер виглядаєте

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