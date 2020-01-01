Молодая и горячая: Кайли Дженнер оголила грудь и бедра в пикантном мини

Американская модель Кайли Дженнер поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Кайли Дженнер оголила грудь и бедра в пикантном мини instagram.com/kyliejenner

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Популярная телезвезда Кайли Дженнер на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в откровенном наряде. На кадре знаменитость позирует сидя в кресле в блестящем костюмчике зеленого цвета, который состоит из топа и юбки. Верхняя часть наряда аппетитно оголяет пышную грудь звезды, а раскованная поза открывает ноги Кайли. Образ молодая предпринимательница дополнила ярким макияжем и уложенными волосами назад.

Под публикацией Дженнер призналась, что фотосессия посвящена выходу праздничной коллекции косметики.

Поклонники многомиллионного блогера восхитились ее образом, и рассыпались в комплиментах:

«Невероятная!» «Какая ты красивая». «Такая вкусная». «Королева».

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