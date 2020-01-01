В топе и колготках: Тина Кароль шокировала подписчиков своей сексуальностью

Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Тина Кароль шокировала подписчиков своей сексуальностью instagram.com/tina_karol/instagram.com/tina_karol

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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость лежа позирует в голубом топе и колготах такого же цвета. Откровенный наряд подчеркивает стройную фигуру артистки. Звезда отвела взгляд в сторону, придерживая одной рукой свои волосы. Образ Тина дополнила легкой волной на волосах и сдержанным макияжем.

Под публикацией Кароль призналась, что фото сделаны для книги VOGUE, обложку которой она украсила.

Поклонники восхитились сексуальностью Тины, и рассыпались в комплиментах:

«Жара». «Идеальная». «Очень красивая». «Тина, ты нас балуешь». «Роскошная Тина». «Невозможно быть такой красивой». «Шикарная. Фото не вульгарное, все прилично и красиво. Многим певицам нужно брать пример с вас».

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