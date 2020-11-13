«Какая секси»: Наталья Могилевская шокировала поклонников своим внешним видом
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Известная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в стильном образе. На кадре знаменитость запечатлена в голубой рубашке, которую завязала на поясе, длинной юбке и белых мюлях. Облик звезда дополнила черными солнцезащитными очками, бежевой сумкой и пучком на голове.
Под публикацией артистка призналась, что, несмотря на холода, будет делиться результатами осенней фотосессии:
«На фото совсем нет золотой и красной листвы, но красивые, стильные и лёгкие образы - все то, от чего не хочется отказываться и прятать в пуховики».
Поклонники восхитились смелым образом Могилевской и отметили, что новая прическа ей очень к лицу:
«Вы так изменились! Выглядите на миллион!»
«Какая классная!»
«Шикарная».
«Отлично выглядите!»
«Какая секси».
«Наташа, Вам так классно с такой прической».
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