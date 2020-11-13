«Какая секси»: Наталья Могилевская шокировала поклонников своим внешним видом

Украинская певица Наталья Могилевская поразила подписчиков стильными образами.

Наталья Могилевская шокировала поклонников своим внешним видом instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Известная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в стильном образе. На кадре знаменитость запечатлена в голубой рубашке, которую завязала на поясе, длинной юбке и белых мюлях. Облик звезда дополнила черными солнцезащитными очками, бежевой сумкой и пучком на голове.

Под публикацией артистка призналась, что, несмотря на холода, будет делиться результатами осенней фотосессии:

«На фото совсем нет золотой и красной листвы, но красивые, стильные и лёгкие образы - все то, от чего не хочется отказываться и прятать в пуховики».

Поклонники восхитились смелым образом Могилевской и отметили, что новая прическа ей очень к лицу:

«Вы так изменились! Выглядите на миллион!» «Какая классная!» «Шикарная». «Отлично выглядите!» «Какая секси». «Наташа, Вам так классно с такой прической».

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