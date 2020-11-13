Гимнастка Анна Ризатдинова трогательно поздравила сына Романа с днем рождения.

Бронзовая призерка Олимпийских игр 2016 года и финалистка “Танців з зірками 2019“ Анна Ризатдинова поделилась с пользователями Сети радостным событием. 12 ноября ее сыну Роману исполнилось три года.

Читай также: Маша Ефросинина оправдалась за “смелое“ фото с мужем

По случаю праздника звездная мамочка опубликовала в Инстаграм яркую фотографию именинника. На архивном снимке еще годовалый мальчик позировал в бордовой футбольной форме и в черных кроссовках на фоне голубых воздушных шариков.

“Мой сын так быстро растёт 😱 Вот недавно только держала на руках младенца, а сегодня он уже такой взрослый малыш. Прощай годик - привет трёхлетие 🥳. С днём рождения, мой чемпион, моя любовь! Ты для меня - воплощение настоящего мужчины во всех его проявлениях 😍“, - написала Ризатдинова.

Анна Ризатдинова трогательно поздравила сына с 3-летием instagram.com/anna_rizatdinova

Отметим, что спортсменка не так часто делиться свежими кадрами с сыном, отцом которого является бывший нардеп Александр Онищенко. Так, последний снимок с Романом был опубликован на странице звезды месяц назад.

Анна Ризатдинова показала подросшего сына от Онищенко instagram.com/anna_rizatdinova

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​