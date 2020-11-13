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Анна Ризатдинова показала подросшего сына от Онищенко

Комментариев: 2
Гимнастка Анна Ризатдинова трогательно поздравила сына Романа с днем рождения.
Анна Ризатдинова показала подросшего сына от Онищенко
Анна Ризатдинова показала подросшего сына от Онищенко
instagram.com/anna_rizatdinova

Бронзовая призерка Олимпийских игр 2016 года и финалистка “Танців з зірками 2019“ Анна Ризатдинова поделилась с пользователями Сети радостным событием. 12 ноября ее сыну Роману исполнилось три года.

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По случаю праздника звездная мамочка опубликовала в Инстаграм яркую фотографию именинника. На архивном снимке еще годовалый мальчик позировал в бордовой футбольной форме и в черных кроссовках на фоне голубых воздушных шариков.

“Мой сын так быстро растёт 😱 Вот недавно только держала на руках младенца, а сегодня он уже такой взрослый малыш. Прощай годик - привет трёхлетие 🥳. С днём рождения, мой чемпион, моя любовь! Ты для меня - воплощение настоящего мужчины во всех его проявлениях 😍“, - написала Ризатдинова.

Анна Ризатдинова трогательно поздравила сына с 3-летием
Анна Ризатдинова трогательно поздравила сына с 3-летием
instagram.com/anna_rizatdinova

Отметим, что спортсменка не так часто делиться свежими кадрами с сыном, отцом которого является бывший нардеп Александр Онищенко. Так, последний снимок с Романом был опубликован на странице звезды месяц назад. 

Анна Ризатдинова показала подросшего сына от Онищенко
Анна Ризатдинова показала подросшего сына от Онищенко
instagram.com/anna_rizatdinova

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Теги: Анна Ризатдинова
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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MG83    13.11.2020, 11:41
Оценка:  0
MG83
гость (аноним) 13.11.2020, 11:27

а вы очень самокритичный
гость  (аноним)  13.11.2020, 11:27
Оценка:  0
гость
Кому надо её мелкий аутист . От олигофренов рождаются только дауны.
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