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Женский портал
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Евгений Кошевой впервые за 19 лет отрастил волосы: Как сейчас выглядит актер

Комментариев: 2
Шоумен Евгений Кошевой больше не "лысый из Квартала".
Евгений Кошевой впервые за 19 лет отрастил волосы: Как сейчас выглядит актер
Евгений Кошевой впервые за 19 лет отрастил волосы: Как сейчас выглядит актер
instagram.com/evgenii.koshevoi

Известный украинский комик, актер “Студии Квартал  95“ и ведущий “Лиги смеха“ Евгений Кошевой удивил поклонников новым имиджем. 37-летний артист впервые за 19 лет решил попробовать отрастить волосы.

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Так, на официальной странице “Квартала“ в Инстаграм появился снимок, где Евгений позирует с прической “ежик“, щетиной и усами в компании своей жены Ксении.

“Запам'ятайте це фото. Вперше за 19 років наш Женя відростив “їжачок“! Хтозна, коли ще нам пощастить це побачити😇“, - отмечается в публикации.

Напомним, ранее дочь Кошевого рассказала, как над ней издевались в школе из-за знаменитого отца.

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Теги: Евгений Кошевой, Квартал 95
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Источник: ivоna bigmir)net

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    Комментариев (2)
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    SAId    12.11.2020, 19:45
    Оценка:  +2
    SAId
    вот это новость респект автору!!!!
    autsaider_gigimo    12.11.2020, 19:33
    Оценка:  +5
    autsaider_gigimo
    Дурачек ивашка
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