Шоумен Евгений Кошевой больше не "лысый из Квартала".

Евгений Кошевой впервые за 19 лет отрастил волосы: Как сейчас выглядит актер instagram.com/evgenii.koshevoi

Известный украинский комик, актер “Студии Квартал 95“ и ведущий “Лиги смеха“ Евгений Кошевой удивил поклонников новым имиджем. 37-летний артист впервые за 19 лет решил попробовать отрастить волосы.

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Так, на официальной странице “Квартала“ в Инстаграм появился снимок, где Евгений позирует с прической “ежик“, щетиной и усами в компании своей жены Ксении.

“Запам'ятайте це фото. Вперше за 19 років наш Женя відростив “їжачок“! Хтозна, коли ще нам пощастить це побачити😇“, - отмечается в публикации.

Напомним, ранее дочь Кошевого рассказала, как над ней издевались в школе из-за знаменитого отца.

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