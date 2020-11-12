Актриса "Женского квартала" рассказала о тяжелом расставании с британцем

Ирина Сопонару рассказала о разрыве отношений с британским диджеем.

Актриса “Женского квартала“, экс-участница “Лиги смеха“ и звезда проектов “Одного разу під Полтавою“ и “Країна У“ Ирина Сопонару разоткровенничалась о личной жизни в новом выпуске программы “Життя відомих людей“.

Читай также: “Ужин с любимым“: Слава Каминская рассмешила Сеть новым фото

Знаменитость рассказала о мучительном расставании со своим бойфрендом перед карантином. Артистка 5 лет состояла в отношениях с британским диджеем Джеймсом. По словам Ирины, с экс-возлюбленным она познакомилась во время отдыха в Таиланде, куда отправилась вместе с подругой.

Телезвезда призналась, что сама не заметила, как их курортный роман перешел в серьезные отношения. Влюбленных даже не испугал тот факт, что им придется жить на две страны и редко видеться. Однако на пятый год отношений пара распалась.

“В какой-то момент я поняла, что все, я хочу быть постоянно вместе. А ему здесь тяжело было, он себя не нашел. Я не могу заставить человека быть счастливым в том месте, где ему не хочется“, - поделилась Сопонару.

Ирина Сопонару рассказала о тяжелом расставании с британцем instagram.com/irinasoponaru

Актриса рассказала, что разрыв с любимым ей дался тяжело из-за карантина, ведь она была одна на изоляции.

“Как только мы разошлись, я не могла об этом говорить даже с близкими людьми. Было трудно. Одной на карантине, все эти мысли миллионно тысяч мыслей...“, - вспомнила Ирина.

Напомним, ранее Елена Кравец показала 4-летнюю дочь-модницу в розовой пижаме и на каблуках.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.