Муж Сары Джессики Паркер раскрыл секрет их счастливого 23-летнего брака

Мэттью Бродерик высказался о супружеской жизни с Сарой Джессикой Паркер.

Американский актер Мэттью Бродерик, наиболее известен по фильмах “Военные игры“ и “Продюсеры“, поделился подробностями своей супружеской жизни со звездой сериала “Секс и город“ Сарой Джессикой Паркер.

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Во время интервью для радиостанции SiriusXM’s 58-летний актер рассказал, в чем секрет его длительных отношений с актрисой. Ведь пара вместе уже тридцать лет, а брак Мэттью и Сара Джессика официально оформили 23 года назад.

Бродерик отметил, что он и его любимая все еще продолжают работать над своими отношениями. Актер добавил, что жена является его самым лучшим другом.

“Я продолжаю работать над нашими отношениями, моя жена - мой самый лучший друг. Вы хотите услышать от меня какое-то клише, но я не знаю никакого секрета. Но я очень благодарен за все Саре и я люблю ее. Это потрясающе. Я не могу поверить, что прошло столько времени. Не ощущается. И не могу поверить, что моему сыну уже 18 лет“, - признался муж Паркер.

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