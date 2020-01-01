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Муж Сары Джессики Паркер раскрыл секрет их счастливого 23-летнего брака

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Мэттью Бродерик высказался о супружеской жизни с Сарой Джессикой Паркер.
Муж Сары Джессики Паркер раскрыл секрет их счастливого 23-летнего брака
Муж Сары Джессики Паркер раскрыл секрет их счастливого 23-летнего брака
Getty Images

 Американский актер Мэттью Бродерик, наиболее известен по фильмах “Военные игры“ и “Продюсеры“, поделился подробностями своей супружеской жизни со звездой сериала “Секс и город“ Сарой Джессикой Паркер.

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Во время интервью для радиостанции SiriusXM’s 58-летний актер рассказал, в чем секрет его длительных отношений с актрисой. Ведь пара вместе уже тридцать лет, а брак Мэттью и Сара Джессика официально оформили 23 года назад.

Бродерик отметил, что он и его любимая все еще продолжают работать над своими отношениями. Актер добавил, что жена является его самым лучшим другом.

“Я продолжаю работать над нашими отношениями, моя жена - мой самый лучший друг. Вы хотите услышать от меня какое-то клише, но я не знаю никакого секрета.  Но я очень благодарен за все Саре и я люблю ее. Это потрясающе. Я не могу поверить, что прошло столько времени. Не ощущается. И не могу поверить, что моему сыну уже 18 лет“, - признался муж Паркер.

Ранее мы писали, что Скарлетт Йоханссон впервые появилась на публике с обручальным кольцом.

 

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Теги: Сара Джессика Паркер, Мэттью Бродерик, секс и город
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Источник: Ivonа bigmir)net

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