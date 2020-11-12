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Джамала показала подросших сыновей и рассекретила, как выбирала им имена

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Джамала рассказала, что означают имена ее сыновей.
Джамала показала подросших сыновей и рассекретила, как выбирала им имена
Джамала показала подросших сыновей и рассекретила, как выбирала им имена
instagram.com/jamalajaaa

Украинская исполнительница, победительница песенного конкурса “Евровидение 2016“ Джамала поделилась в Инстаграм трогательными кадрами из новой семейной фотосессии с мужем Сеит-Бекиром и сыновьями - 2-летний Эмиром-Рахманом и 4-месячным Селим-Гираем.

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В описании к снимках 37-летняя артистка рассказала, почему дала своим детям именно такие имена. Звездная мамочка призналась, что с имя старшего сына было связано с мистической историей.

“Оно мне приснилось. В переводе на русский Эмир означает “правитель”, а Рахман - “милостивый”. Не то, чтобы у нас большие планы на его политическую карьеру, просто хорошее имя 😄“, - рассказала Джамала.

Младшего сына певица и ее супруг решили в честь одной из главных фигур в истории Крымского ханства.

“Селим-Гирай - имя с историческими корнями. Это одна из главных фигур в истории Крымского ханства, выдающийся правитель, любимый и в народе, и среди знати. Имя Селим нравилось мужу, Гирай - мне. Решили совместить и назвать в честь великого хана“, - поделилась Джамала.

Листай карусель, чтобы посмотреть все фотографии:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Многие спрашивают, как мы выбирали имена нашим сыночкам. И что они означают 😀 ⠀ С именем Эмир-Рахман была даже мистическая история - оно мне приснилось. В переводе на русский Эмир означает “правитель”, а Рахман - “милостивый”. Не то, чтобы у нас большие планы на его политическую карьеру, просто хорошее имя 😄 ⠀ Селим-Гирай - имя с историческими корнями. Это одна из главных фигур в истории Крымского ханства, выдающийся правитель, любимый и в народе, и среди знати. Имя Селим нравилось мужу, Гирай - мне. Решили совместить и назвать в честь великого хана. ⠀ А как вы выбирали имена своим деткам? Поделитесь своими историями! ⠀ Ph. @libkos ⠀ #maşallah

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

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Теги: Джамала
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Источник: Ivonа bigmir)net

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pусский  (аноним)  12.11.2020, 17:25
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