"Если больше не любишь - зачем молчать?": Остапчук высказался о многолетних браках

Ведущий Владимир Остапчук заявил, что если разлюбил человека, то не стоит об этом молчать.

"Если больше не любишь - зачем молчать?": Остапчук высказался о многолетним бракам instagram.com/vova_ostapchuk

Известный украинский шоумен и ведущий Владимир Остапчук, который в начале года развелся с Еленой Войченко, а в прошлом месяце женился на нотариусе Кристине Горняк, высказал свое мнение по поводу долгих браков.

Читай также: Самая пышногрудая украинка рассказала, как с ней знакомятся мужчины в соцсети

На своей странице в Инстаграм 36-летний артист заявил, что если разлюбил человека, то не стоит об этом молчать. По мнению Остапчука, супруги должны поблагодарить друг друга за отношения и оставить этот брак в прошлом.

“Все, развелись, ужасно, конец жизни и бла-бла-бла. А я наоборот считаю, что люди смело и честно признались - они уже не те и лучше поблагодарить за отношения, опыт и оставить этот брак в прошлом. Суть в том, что в разные периоды жизни мы живем и чувствуем по-разному. Я в 16, в 25 и сейчас - мне кажется, абсолютно разные люди. И это НОРМАЛЬНО закончить то, что тяжело обоим, признаться в этом и жить дальше НА ПОЛНУЮ!“, - написал ведущий.

Кроме того, Владимир добавил, что если брак распался, это не значит, что бывшие супруги являются плохими родителями для своих детей.

“Плохой брак ещё не значит плохие родители! Наоборот, счастливые мама и папа отдельно лучше чем ругань и злость под одной крышей“, - подытожил Остапчук.

Напомним, ранее Владимир Остапчук высказался о мужских слезах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.