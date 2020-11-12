"Вылитая Хепберн": Соня Плакидюк повторила образ героини "Завтрака у Тиффани"

Судья проекта “Супер Топ-модель по-украински“ Соня Плакидюк похвасталась стильным выходом.

Судья проекта “Супер Топ-модель по-украински“ и известный фэшн-фотограф Соня Плакидюк примеряла образ одной из величайших актрис американского кино, иконы стиля Одри Хепберн.

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На своей странице в Инстаграм Плакидюк опубликовала фото, где она позировала в черном платье, длинных перчатках и темных очках. Свой наряд она дополнила диадемой и жемчужным ожерельем. Тем самым Плакидюк перевоплотилась в главную героиню культового фильма “Завтрак у Тиффани“ Холли Голайтли.

“Выбираю, чем позавтракать.. 🌚“, - подписала снимок Соня.

Соня Плакидюк повторила образ героини "Завтрака у Тиффани" instagram.com/moi_sofism

Одри Хепберн в фильме Завтрак у Тиффани Кадр из фильма

Пользователи Сети отметили, что фотографу удалось идеально перевоплотиться в образ Одри Хепберн:

Как кадр из фильма)

Вылитая Одри Хепберн😍 очень красиво)

Образ шикарный❤️❤️❤️

Божественная 😻

Очень круто! Мой любимый образ!🔥🔥🔥😍

Ох як вам пасує😍😍😍😍😍😍

Вы великолепны в этом образе 😍😍😍

Ранее сообщалось, что судья “Супер Топ-модели по-украински“ Соня Плакидюк вылечилась от COVID-19.

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