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"Вылитая Хепберн": Соня Плакидюк повторила образ героини "Завтрака у Тиффани"

Комментариев: 2
Судья проекта “Супер Топ-модель по-украински“ Соня Плакидюк похвасталась стильным выходом.
"Вылитая Хепберн": Соня Плакидюк повторила образ героини "Завтрака у Тиффани"
"Вылитая Хепберн": Соня Плакидюк повторила образ героини "Завтрака у Тиффани"
instagram.com/moi_sofism

Судья проекта “Супер Топ-модель по-украински“ и известный фэшн-фотограф Соня Плакидюк примеряла образ одной из величайших актрис американского кино, иконы стиля Одри Хепберн.

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На своей странице в Инстаграм Плакидюк опубликовала фото, где она позировала в черном платье, длинных перчатках и темных очках. Свой наряд она дополнила диадемой и жемчужным ожерельем. Тем самым Плакидюк перевоплотилась в главную героиню культового фильма “Завтрак у Тиффани“ Холли Голайтли.

“Выбираю, чем позавтракать.. 🌚“, - подписала снимок Соня.

Соня Плакидюк повторила образ героини
Соня Плакидюк повторила образ героини "Завтрака у Тиффани"
instagram.com/moi_sofism

Одри Хепберн в фильме Завтрак у Тиффани
Одри Хепберн в фильме Завтрак у Тиффани
Кадр из фильма

Пользователи Сети отметили, что фотографу удалось идеально перевоплотиться в образ Одри Хепберн:

  • Как кадр из фильма)
  • Вылитая Одри Хепберн😍 очень красиво)
  • Образ шикарный❤️❤️❤️
  • Божественная 😻
  • Очень круто! Мой любимый образ!🔥🔥🔥😍
  • Ох як вам пасує😍😍😍😍😍😍
  • Вы великолепны в этом образе 😍😍😍

Ранее сообщалось, что судья “Супер Топ-модели по-украински“ Соня Плакидюк вылечилась от COVID-19.

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Теги: Соня Плакидюк, Одри Хепберн, Завтрак у Тиффани, Холли Голайтли
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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alexgr    12.11.2020, 15:20
Оценка:  -6
alexgr
еперный сульфид! Ей до Одри как мне до Марса
гость  (аноним)  12.11.2020, 15:04
Оценка:  0
гость
И рядом не валялось, уродливая губошлепка!
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