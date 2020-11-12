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«Хороша чертовка»: Настя Каменских обнажилась в ванной

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Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками пикантным фото.

Настя Каменских обнажилась в ванной
Настя Каменских обнажилась в ванной
instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальный снимок. На кадре знаменитость запечатлела себя в ванной, показав оголенное плечо и спину. Образ певица дополнила кудрявыми волосами и сдержанным макияжем, с акцентом на глазах. Настя часто радует поклонников откровенными снимками, демонстрируя свою роскошную фигуру.

Под публикацией Каменских рассказала, из каких компонентов состоит ее идеальное утро:

«Спорт, душ под музыку, вкусный завтрак и теплые слова родным - мои обязательные атрибуты классного утра».

Фанатам понравился соблазнительный снимок артистки, и они рассыпались в комплиментах:

«Красивая очень».

«Хороша чертовка».

«Как мне нравится это фото!»

«Какая же красивая, с кудрями особенно, на мой вкус, совершенно прекрасная!»

«Какая же ты красивая, солнышко».

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Теги: Настя Каменских, фото, певица, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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