«Хороша чертовка»: Настя Каменских обнажилась в ванной
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальный снимок. На кадре знаменитость запечатлела себя в ванной, показав оголенное плечо и спину. Образ певица дополнила кудрявыми волосами и сдержанным макияжем, с акцентом на глазах. Настя часто радует поклонников откровенными снимками, демонстрируя свою роскошную фигуру.
Под публикацией Каменских рассказала, из каких компонентов состоит ее идеальное утро:
«Спорт, душ под музыку, вкусный завтрак и теплые слова родным - мои обязательные атрибуты классного утра».
Фанатам понравился соблазнительный снимок артистки, и они рассыпались в комплиментах:
«Красивая очень».
«Хороша чертовка».
«Как мне нравится это фото!»
«Какая же красивая, с кудрями особенно, на мой вкус, совершенно прекрасная!»
«Какая же ты красивая, солнышко».
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